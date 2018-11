Girgizar kasa ta jikkata mutum 700 a Iran

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Wasu gine-gine da girgizar kasar ta shafa a Tehran

Fiye da mutum 700 ne suka ji raunuka bayan da wata girgizar kasa mai karfin maki 6.3 da ta auku a kudancin kasar Iran a ranar Lahadi, kamar yadda kafar yada labaran kasar ta bayyana.

Girgizar kasar ta fi kamari ne a lardin Kermanshah, a bara ma fiye da mutum 600 ne suka mutu a wata mummunar girgizar kasa a tsawon shekara 10.

An jiyo motsin kasar a yankuna da dama na kasar, inda rahotanni suke cewa a kalla mutum guda ya rasa ransa a kusa da yankin Kurdistan na kasar Iraki.

Sai dai babu rahotannin asarar rayuka a kasar Iran, kuma babu wani rahoto da ke cewa girgizar kasar ta yi wani babban ta'adi.

Gwamnan lardin da abin ya shafa Houshang Bazvand ya ce: "Kimanin mutum 729 ne suka ji raunuka, 700 an yi musu magani har ma an sallame su...18 kuma an kwantar da su a asibiti."

Wani jami'in hukumar Red Crescent a Iran, Morteza Salimi ya shaida wa AFP cewa mutane sun ji raunuka ne bayan wani turmutsitsi da ya auku bayan faruwar motsin kasar.