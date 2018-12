Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Rundunar 'yan sandan ta ce ta kashe barayin shanu da dama

'Yan sandan Najeriya sun ce jami'ansu goma sha shida ne suka mutu a jihar Zamfara bayan wata arangama da suka yi da barayin shanu a karamar hukumar Birnin Magaji ranar Alhamis din da ta gabata.

Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta fitar ta ce ta ceto 'yan sanda 20 daga hannun barayin shanun, sannan ta kashe barayi 104.

Sanarwar, wacce kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara, SP Mohammed Shehu, ya aike wa manema labarai ranar Talata da daddare ta kara da cewa jami'an tsaron sun kuma rusa sansanoni uku na barayin, sannan suka kwato shanu sama da 500 da akuyoyi 79.

"An aike da jiragen helikwafta uku wadanda suka kaddamar da hare-hare a maboyar barayin shanu da sauran 'yan fashi da makami da zummar kawar da gyauron su. Kazalika an aike da jami'an 'yan sanda na musamman da wadanda ke yaki da ta'addanci da kuma wadanda ke yaki da 'yan fashi da makami jihar ta Zamfara," in ji sanarwar.

Lamarin dai ya faru ne da yammacin Alhamis din nan, yayin da jami'an 'yan sanda na musamman ke sintiri a cikin dazuzzukan jihar ta Zamfara domin zakulo barayin shanu da masu garkuwa da mutane da ke addabar sassan jihar da dama.

Haka kuma dakarun na musamman sun kama sama da mutum 85 da ake zargin gungun masu aikata miyagun laifuka ne a jihar.

Sanarwar ta ce an kuma kwato bindigogi kusan 80 da kuma wasu muggan makamai.

Sakamakon kwanton baunar dai rundunar 'yan sandan kasar ta tura babban mataimakin sufeto janar domin zama babban kwamandan dakarun na musamman.

Babban aikin kwamandan shi ne maido da zaman lafiya a duka fadin Zamfara.

Karin bayani game da Zamfara:

Kashi 67.5 ke rayuwa cikin talauci

Iya karatu da rubutu: Kashi 54.7

Take: Noma tushen arzikinmu

Yawancin mutanen jihar manoma ne daga Hausa Fulani

Yawan jama'a: Miliyan hudu da rabi (Alkalumman shekarar 2016)

Musulmi ne mafi yawa

Jihar da aka fara kaddamar da Shari'a - a 2000

Madogara: Shafin alkalumma na Najeriya da wasu

Sharhi kan tarihin rikice-rikice a Zamfara - Daga Kadariyya Ahmed

Gwamnatocin da suka mulki kasar a jejjere sun ta yin buris wajen kawo maslaha ta dindindin kan matsolin da ke addabar jihar Zamfara.

A yayin da matsalar barayin shanu ta zama bala'i ga jihar Zamfara, Gwamna Abdulaziz Yari ya samar da kungiyar 'yan kato da gora don yakar maharan a shekarar 2013.

Sai dai ba a dauki dogon lokaci ba mazauna yankin suka fara korafi kan 'yan kato da gorar, wadanda a yanzu su ma suke gallabar mutanen da ya kamata su kare da sace-sace.

Image caption Ana zargin cewa yaran Buharin Daji (mai rike da lasifika) ne, wanda aka kashe farkon watan Maris ke ci gaba da aikata fashi

Hakan ta sa kauyukan da ke fama da matsalar barayin shanu da 'yan kato da gora suka fara kokarin ganin sunkare kansu da duk abun da ya kamata.

Daga haka sai rikicin ya kara ruruwa ta hanyar kai hare-hare da daukar fansa. A haka sai a ka kasa cimma kokarin shirin yin afuwa da aka so gabatarwa.

A yanzu dai muna ganin yadda rikici ke kara bazuwa da karuwa kuma ga alama ba a san hanyoyin da za a bi a shawo kansa ba.

Abun da yake a bayyane kawai shi ne yadda dumbin mutanen da ba su ji ba ba su gani ba ke ci gaba da mutuwa.

