Hakkin mallakar hoto Chloe Knott - Danehouse Image caption Cin zarafin Sterling ya auku ne a wani wasa da kungiyarsa ta buga da Chelsea

Nazarin da Raheem Sterling yayi kan yadda nuna bambancin launin fata a gasar Firimiyar Ingila ya ke ci gaba da aukuwa - da kalamansa da yayi cewa bai yi mamakin haka na ci gaba da faruwa ba - ya ja hankulan mutane da yawa game da abin da 'yan wasan kwallon kafa, bakar fata ke fuskanta duk da ana shekara ta 2018 ne.

Wasan kwallon kafa a Ingila kan janyo 'yan wasa daga sassan duniya daban daban - tun daga kananan 'yan wasa zuwa shahararru masu fafatawa a gasar Firimiya, kuma bakaken fata da masu launin fata na cikin manyan 'yan wasan da ke taka leda a kungiyoyin kwallon kafa na Ingila.

Ban da cewa batun nuna bambancin launin fata ya ki ci, ya kuma ki cinyewa, alkaluma da kungiyar Kick It Out mai yakar nuna bambanci a wasan kwallon kafa sun nuna cewa shekarar 2018 ce shakara ta shida a jere da aka sami karuwar halayyar nuna bambancin launin fata a Ingila.

Rahoton da Kick It Out ta fitar ya nuna cewa an sami korafe-korafe 520 na nuna wariya a kakar wasa ta 2017 zuwa 2018, wanda karuwa ce kan korafe-korafe 469 na kakar wasa ta 2016 zuwa 2017.

Kashi 53 cikin 100 na korafe-korafen na da alaka da nuna bambancin launin fata ne.

Kuma duk da cewa yawancin halayyar nuna bambancin na aukuwa ne a rukunin wasan da ke can kasa-kasa, da alama ya kai ga gasar Firimiya ma.

Tony Townsend na kungiyar Kick It Out ya ce "Korafi irin na Sterling ya taimaka wajen haska mana zurfin matsalar da ke ci gaba da faruwa har yanzu."

Shin me ke faruwa ne, kuma saboda me haka ke faruwa?

Batanci daga 'yan kallo

Hakkin mallakar hoto IAN KINGTON Image caption Wani mai goyon bayan kungiyar Spurs da ya jefi Aubameyang da ayaba ya ce wai jefar da datti ne kawai

Gasar kwallon kafa a shekarun 1980 ita ce ake ganin cewa ana nuna bambancin launin fata.

An rika jifan wasu manyan 'yan wasa da ayaba, bayan kiransu da sunan biri da ake yi.

An sami ragowar lamarin a shekarun 1990 saboda sauye-sauyen da kallon kwallo ta talabijin ya kawo da kuma yadda aka tsara filayen kallon wasannin kwallon kafa.

A misali. Kevin-Prince Boateng na kungiyar Milan ya taba ficewa daga filin wasa a 2013 a lokacin da wasu 'yan kallo suka rika cin mutuncinsa, kuma abokan wasansa sun goyi bayan matakin da ya dauka.

Amma kwatsam a ranar Lahadin da ta gabata sai miliyoyin masu kallon kwallon kafa ta kafofin talabijin suka shaida yadda wasu 'yan kallon wasa fararen fata suka rika furta wa Raheem Sterling kalaman batanci a lokacin da ya je dauko wata kwallo da ta fita daga filin wasan.

Wannan ya biyo bayan jifa da ayaba da aka yi wa dan kasar Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang na kungiyar Arsenal, a wasan da kungiyarsa ta buga da Tottenham.

Kungiyar Tottenham ta dauki matakin hana dan kallon shiga filin wasanta na illa masha Allah.

Magoya bayan kungiyoyi a wasannin 'away'

Image caption A cikin wani jirgin kasa da ke Paris wasu magoya bayan Chelsea sun rika rera waka suna cewa suna jin dadin nuna bambancin launin fata da suke yi

Daya daga cikin misalai masu muni da aka gani ya hada da yadda wasu magoya bayan kungiyar Chelsea suka nuna a Paris.

A wannan karon Chelsea ta tafi Faransa buga wasa da PSG ne. Magoya bayan suna cikin wani jirgin kasa cike da mutane, sai suka ture wani bakar fata mai suna Souleymane Sylla daga cikin jirgin kuma suka hana shi komawa ciki. Sannan suka fara rera waka, suna cewa: "Mu masu nuna bambancin launin fata ne, kuma haka muke so."

Dan Faransan da aka ci mutuncinsa ya bayyana abin "abin takaici ne."

An gane wadanda suka aikata laifin, kuma an hana su halartar kallon wasan kwallon kafa a ko ina na tsawon shekara biyar.

Manajoji

Hakkin mallakar hoto Clint Hughes Image caption Paul Ince ne bakar fata kuma tsohon dan wasan daya tilo da ya taba zama kocin wata kungiyar gasar Firimiya

Tun shekarar 1990 daya cikin hudu na 'yan wasan kwallon kafa a Ingila ke kasancewa bakar fata ko wanda ba bature ne ba.

Amma duk da haka tsofaffin 'yan wasa biyar da suka taba buga wa Ingila ne aka taba dauka aikin horas da 'yan wasa na gasar Firimiya.

Wani bincike da aka gudanar a 2015 ya nuna cewa za a iya shafe shekara 30 kafin a sami wadanda ba fararen fata ne ba su jagoranci kungiyoyin kwallon kafa a Ingila.

Kafofin watsa labarai

Hakkin mallakar hoto Twitter Image caption Talksport highlighted Kitson's views on Twitter

Sterling ya nuna yadda jaridar Daily Mail ta nuna wa wani dan wasa farar fata fifiko, amma ta kushe wani dan wasa bakar fata a cikin wani labarinta da ta wallafa.

An kuma yi nazari kan yadda kafofin watsa labarai ke kiran 'yan wasan da sunaye kamar "dodo" a lokacin da suke kwatanta gabza-gabzan 'yan wasa bakaken fata.

Kuma abin lura ne cewa yawancin tsofaffin 'yan wasa da ke aiki a kafofin watsa labarai fararen fata ne, kamar yadda batun ya ke a wajen samun koci-koci.

Lallai kuma Tyrone Mings na kungiyar Bournemouth ya janye daga wata hira da yake yi da Talksport saboda yadda ta bayar da rahoton cin zarafin da aka yi wa Sterling - rahoton da wani tsohon dan kwallo farar fata da ya buga wa kungiyar Reading mai suna dave Kitson ya rubuta.

Kitson ya sanar da tashar talabijin din cewa Sterling ne ya "janyo wa kansa wannan matsalar" saboda yadda yake fantamawa a shafinsa na sada zumunta.

"Na gaji da batun kafofin watsa labaran da ke kyale irin wannan labaran su rika fita", inji Mings a shafinsa na Tiwita.

'Yan wasa ma na cin zarafin wasu 'yan wasan

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption An taba dakatar da Suarez daga buga wasa saboda cin zarafin Patrice Evra da yayi

A shekarar 2011 hukumar kwallon kafa ta Ingila, FA ta binciki Luiz Suarez saboda ya ci zarafin Patrice Evra.

Duk da cewa Suarez ya musanta aukuwar lamarin, hukumar FA ta dakatar da shi na tsawon wasanni takwas bayan ta same shi da laifi.

Bayan shekara guda kuma an dakatar da kyaftin din Chelsea John Terry na tsawon wasanni hudu kana ta ci shi tarar fam 220,000 domin ya ci zarafin dan wasan Queens Park Rangers Anton Fedinand.

Wadannan matakan sun ja hankulan jama'a sosai - kuma wani malami mai nazarin halayyar dan Adam Farfesa Ellis Cashmore na jami'ar Aston ya ce ya taimaka wajen ba 'yan wasa damar bayyana yadda su ma aka ci zarafinsu.

Amma ya ce har yanzu akwai sauran matsalar jefi jefi.

A shakarar 2014 wani farfesa ya gudanar da wani bincike da yayi nazarin magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa 2,500 da zummar gano yadda suke kallon matsalar nuna bambancin launin fata ga wasu 'yan wasa.

Binciken ya tabbatar da kimanin rabin wadanda aka bincika sun fuskanci matsalar nuna wariya a fagen kwallon kafa na Ingila.

Wani wanda aka tambaya ya ce duk da yake batun ya ragu sosai, amma "duk masu zuwa kallon wasannin kwallon kafa za su tabbatar maka cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba."