Ranar Juma'a ake sa ran 'yan takarar mataimakin shugaban kasar Najeriya za su tafka muhawara kan zaben 2019.

Muhawarar, wacce wata kungiya mai suna the Nigerian Election Debate Group, NEDG, da kuma the Broadcasting Organisations of Nigeria, BON suka shirya a Abuja, za ta mayar da hankali ne kan irin shirye-shiryen da 'yan takarar ke da su wurin inganta rayuwar 'yan Najeriya.

Ana sa ran 'yan takarar mataimakin shugaban kasa biyar za su halarci muhawarar.

'Yan takarar su ne: Yemi Osinbajo (APC), Peter Obi (PDP), Umma Getso (YPP), Alhaji Abdulganiyu Galadima (ACPN) da kuma Khadijah Abdullahi-Iya (ANN).

Shugaban BON, John Momoh, ya ce za a watsa muhawarar kai-tsaye a dukkan tasoshin BON (NTA, Channels TV, AIT, Silverbird TV, da sauran su).

Ya kara da cewa za a iya kallon muhawarar kai-tsaye a Facebook da YouTube da kuma Twitter.

Jam'iyyar APC mai mulkin kasar ta ce ta taka rawar gani wajen inganta rayuwar 'yan Najeriya shi ya sa take neman ci gaba da mulki a 2019.

Sai dai jam'iyyun hamayya, musamman PDP, sun sha cewa gwamnatin Shugaba Buhari ta gaza kawo sauyin da ta yi wa 'yan kasar alkawari gabanin zaben 2015.