Wasu daga cikin hotuna mafi kayatarwa da muka zabo maku na abin da ya faru daga sassa daban-daban a duniya.

Hakkin mallakar hoto PATRICK HERTZOG / AFP Image caption Wani sojan Faransa na gadi a kasuwar Strasbourg Christmas Market da ke Faransa bayan da wani dan bindiga Cherif Chekatt ya bude wuta a wurin kuma ya kashe mutum uku. A ranar Alhamis 'yan sanda suka kashe Chekatt.

Hakkin mallakar hoto Stefan Rousseau / PA Image caption Shugaban kwamitin 1922 na majalisar Birtaniya Sir Graham Brady (wanda ke tsakiya) a lokacin da ya bayyana cewa Firai ministar Birtaniya Theresa May ta tsallake rijiya da baya a kada kuri'ar rashin amincewa da mulkinta da 'yan jam'iyyarta ta Conservatives ta yi. Ta sami kuri'u 200 na masu goyon bayanta, inda 117 kuma suka juya mata baya.

Hakkin mallakar hoto TIZIANA FABI / AFP Image caption Wasu sojojin Italiya ne ke daukan hoton Fafaroma Francis a lokacin da ya isa wurin taron mako-mako da ake gudanarwa a bainar jama'a a birnin Vatican.

Hakkin mallakar hoto KLAUS-DIETMAR GABBERT / Getty Images Image caption Mashigin wani gidan cin abinci kenan yayin da dusar kankara ta lullube shi a bisa dutsen Brocken da ke lardin Harz na yankin tsakiyar Jamus.

Hakkin mallakar hoto Stefano Montesi / Getty Images Image caption Wani mutum sanye da kayan Santa Claus ke tsaye a gaban wata tsohuwar masana'antar hada maganin Penicillin a birnin Rome na Italiya bayan da aka kwashe dukkan mazauna yankin. Tsohon ginin ya kasance gida ga 'yan ci-rani da dole ta sa suka koma can domin rashin muhalli mai kyau.

Hakkin mallakar hoto Yves Herman / Reuters Image caption 'Yan sandan hana tarzoma ke fesa wa wata mata hayaki mai sa hawaye a lokacin da 'yan kasar Belgium sanye da riguna masu launin ruwan kwai ke zanga-zangar rashin amincewa da hauhawar farashin man fetur a birnin Brussels.

Hakkin mallakar hoto LUDOVIC MARIN / AFP Image caption Shugaba Macron na Faransa na gabatar da jawabi ga 'yan kasar daga Fadar Elysee da ke birnin Paris a karon farko bayan da aka shafe makonni mutane sanye da riguna masu launin ruwan kwai na zanga-zangar rashin amincewa da hauhawar farashin man fetur a kasar.

Hakkin mallakar hoto KAZUHIRO NOGI / Getty Images Image caption Wasu ma'aikata masu wanke tagogin otel a birnin Tokyo na Japan sanye da rigunan da ke sifanta kare da aladen daji suna bikin ficewar tsohuwar shekarar kare da shigowar shekarar aladen daji.

Hakkin mallakar hoto PATRICK PLEUL / AFP Image caption A nan jami'ai ne suka lalata wasu kayan wasanni masu fashewa a Weisskeissel, da ke gabashin Jamus.

Hakkin mallakar hoto Matt Cardy / Getty Images Image caption Yadda aka yi wa wani gida kwalliya a Trinity Close da ke garin Burnham-on-Sea a Somerset na kasar Ingila. An shafe fiye da shekara 11 mazauna yankin na yi wa gidajensu kwalliya da fitillun Kirsimeti masu kayatarwa fiye da 100,000 domin tara kudi domin tallafa wa marasa galihu.

All photographs belong to the copyright holders as marked.