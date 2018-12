Hotunan yadda aka yi bikin Kirsimeti a duniya

An gudanar da tarukan ibada na Kirsimeti a kasashe daban-daban na duniya domin tunawa da haihuwar Yesu Almasihu.

Ga wasu hotuna da muka zabo kan yadda aka yi bukukuwan Kirsimetin.

Hakkin mallakar hoto AFP/Getty Images Image caption Ranar jajiberen Kirsimeti an yi addu'o'i a fadar Vatican, inda Fafaroma Francis ya bukaci mabiya su kasance masu "rarrabawa da kuma bayar da abin hannunsu", sannan ya yi tur da masu kankamo

Hakkin mallakar hoto EPA Image caption A Masar, wannan yarinyar na sauraren hudubar da aka yi a wani Coci da ke birnin Alkahira.

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption An gudanar da addu'o'i a wani Coci da ke Fuyang a lardin Anhui na gabashin China

Hakkin mallakar hoto EPA Image caption Kiristocin kasar India na cikin wadanda suka yi addu'o'i a wani Coci da ke birnin Bangalore

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Wannan matar ta yi addu'a a Cocin the Sacred Heart Cathedral da ke birnin Lahore na kasar Pakistan

Hakkin mallakar hoto EPA Image caption Masu ibada sun yi jerin gwano a wannan coci da ke birnin Bangkok domin taba jaririn da aka yi wa lakabi da Yesu

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Wadannan matasan na cikin mutanen da suka yi addu'o'i a wani Cocin Kinshasa, babban birnin Jamhuriyar Dimokradiyyar Kongo

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Wannan yaron na cikin dubban 'yanb gudun hijira wadanda ke kan hanyarsu daga Kasashen Tsakiyar Amurka zuwa Amurka amma suka gudanar da bikin Kirsimeti a Tijuana, Mexico

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Ranar jajiberen Kirsimeti an gudanar da addu'o'i a Surabaya, birni na biyu mafi girma a Indonesia

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Mambobin kungiyar nunkaya ta birnin Berlin sun bi sahun mabiya addinin Kirista da suka yi wanka a kofin Orankesee don bikin Kirsimeti

Hakkin mallakar hoto EPA Image caption Wannan matar ta sumbaci mijinta a kusa da wata bishiyar Kirsimeti a birnin Istanbul na kasar Turkiyya.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Wasu iyalai sun je gefen tekun Bendi da ke Sydney domin debe kewa lokacin bikin Kirsimeti

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Mabiya addinin Kirista sun halarci taron addu'o'i a Cocin Santa Maria ta Dubai da ke Hadaddiyar Daular Larabawa

Hakkin mallakar hoto AFP/Getty Images Image caption A Faransa, masu zanga-zangar nan da ke sanye da shudayen riguna sun gudanar da addu'o'i a wata mahadar hanya da ke birnin Somain na arewacin kasar.

