An kama mutumin da ya yi wa 'yan fim sata

Hakkin mallakar hoto LAPD Image caption Ana zargin Benjamin Ackerman, mai shekara 32, da yin shigar-burtu

'Yan sandan birnin Los Angeles na Amurka sun ce sun kama wani mutum bisa zargi da hannu wurin fasa gidajen wasu taurarin fina-finan Hollywood ya yi musu sata.

'Yan sanda masu bincike sun gano kayayyaki da dama na miliyoyin dala lokain da suka yi bincike a gidan mutumin mai suna Benjamin Ackerman, dan shekara 32.

An zargi Mr Ackerman da yin shigar-burtu inda yake tsayawa a kofar gidajen taurarin na fina-finai a matsayin wanda ke sayen gidaje kafin ya shiga ya yi musu sata tun daga shekarar 2017.

Taurarin da aka yi wa satar sun hada da mawaka Usher da Adam Lambert, in ji 'yan sandan.

Zuwa yanzu an gano cewa mutumin ya yi wa taurarin fim 13 sata.

Lokacin da yake sanar da kama mutumin ranar Laraba, baturen 'yan sandan Los Angeles Jared Timmons ya ce an gano "kayayyaki masu tsada" a gidan Mr Ackerman da kuma wani wurin ajiye kaya.

Ana zargin Mr Ackerman da yin ba-saja a matsayin mai sayen gidaje kafin ya bude gidajen taurarin na fina-finai ya yi musu sata idan ba sa nan.

"Idan ya je kofar gidajen yakan yi shiga ta mutunci. Zai yi kamar shi ne mai gidan," a cewar Mr Timmons.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Mawaki Usher na cikin wadanda aka yi wa sata

Among the more than 2,000 items included stolen art, clothing, handbags, fine wines and jewellery.

Mr Timmons said the operation, which involved the "touring" of houses that would later be targeted, was "sophisticated" and included tampering with surveillance cameras.

"Sometimes they were just ripped out and other times the cameras would simply go black until several hours after the burglary occurred," he said.

Mr Ackerman, who is from the Los Angeles area and has a criminal record, has "connections in New York", Mr Timmons added.

The investigation is ongoing as authorities try to establish the extent of the operation and identify any others who may be involved.