Jam'iyyun siyasa a Najeriya

Ko kun san cewa akwai jam'iyyun siyasa 91 a Najeriya? Gajerun sunayen nawa daga ciki za ku iya lissafa wa cikin minti uku?

Yadda kacici-kacicin yake

Domin yi, latsa 'Farawa'.



Da zarar kun fara kacici-kacicin, ku rubuta amsa cikin akwatin sannan ku tura. Idan kun yi nasara, zai shigar da amsar cikin teburi.



Ci gaba da sanya amsoshin har sai kun yi nasarar kammala kacici-kacicin - ko kuma lokaci ya kure muku.



Idan ba ku son ka ci gaba da yi, sai ku latsa alamar 'yanke kauna'. Sannan za ku iya nuna amsoshin da ku ka rasa- ko kuma ku sake jarrabawa.

