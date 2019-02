Hakkin mallakar hoto AFP

Gangamin yakin neman zaben shugaban kasar Najeriya yana daf da zuwa karshe, kuma ana ci gaba da musayar zarge-zarge bisa amfani da kafofin sada zumunta na zamani wajen cin mutuncin juna da yada labaran karya.

Manyan jam'iyyun biyu sun bayyanawa BBC cewa abokan hamayyarsu na da hannu wajen yada labaran kanzon kurege.

An sha yada bidiyo dauke da labaran karya kan Shugaba mai ci Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da abokin hamayyarsa na jam'iyyar PDP a shafukan sada zumunta.

"PDP ta yi kokarin cusa labaran karya," in ji Tolu Ogunlesi, shugaban yada labarai na sashen intanet na Shugaba Buhari.

Jam'iyyun biyu sun musanta cewa suna da masaniyar cewa 'yan jam'iyyunsu na yada labaran karya.

"Jam'iyyar APC ta amince da farfaganda- suna lauya hotuna da kalamai," in ji Paul Ibe mai bai wa Atiku Abubakar shawara kan kafofin sadarwa.

APC ta musanta wadannan zarge-zargen.

"Jam'iyyun siyasa na goyon bayan yada labaran karya na yaudara amma ba su da wani iko kan yada shi," in ji Jonathan Fisher, mai kula da yadda Whatsapp ke tasiri a zaben Najeriya.

An sha yada bayanai da hotuna da bidiyo na karya a kafofin sada zumunta kamar facebook da Whatsapp kan 'yan takarar biyu.

Daya daga cikin wadannan labaran mafi shahara shi ne wanda ke cewa Shugaba Buharin bogi ne ke tsayawa a matsayin na gaske, zargin da ya sha musantawa.

Ga wasu daga cikin labaran karya da bayanan yaudara da aka taba yadawa kan mutane biyu da ke neman shugabancin Najeriya da BBC ta tattaro .

'Yan matan Dapchi

Wani misali daya na yada bayanin karya wanda aka fara a shafukan sada zumunta 'yan kwanakin da suka gabata shi ne kan Leah Sharibu, mai shekara 15 da mayakan Boko Haram suke rike da ita don ta ki amincewa ta koma musulunci.

Sama da 'yan mata 100 ne aka yi garkuwa da su daga garin Dapchi a arewacin Najeriya, kuma an sako dukkansu ban da guda daya.

An yi ta yada labarin cewa ta mutu a Whatsapp da Facebook.

Wani wanda ba a bayyana sunansa ba a dangin Leah ya tabbatar da mutuwar, a cewar labaran da aka wallafa a shafukan sada zumunta.

Wani ministan gwamnati ya mayar da martani, inda ya ce babu kamshin gaskiya a labarin kuma Mr Ogunlesi ya ce an kirkiri labarin ne don a bata sunan gwamnati.

Za a bayar da kudi kyauta?

An ci gaba da yada jita-jitar cewa Atiku Abubakar na shirin raba kudi da akwatunan abinci a wani gangamin yakin neman zabensa.

Wata mai taimakawa Shugaba Buhari ce ta yada wannan labari a shafukan sada zumunta, inda ta sa wani hoton akwatuna da aka nade tare da kudin Najeriya a jihar Sokoto da ke arewacin kasar.

"A bar su cikin talauci, sai a basu kaya kyauta- Atiku a Sokoto jiya," ta ce

Kwamitin kamfe din Buhari ya musanta yada wannan labarin na karya.

Sai dai, shekarar hoton biyu kuma an dauke shi ne a wani taro da Gidauniyar Kokun ta shirya, wacce ta ke yaki da yunwa.

Wani mai bai wa Atiku shawara kan harkar kamfe ya shaidawa BBC cewa: "Atiku ba zai bai wa kowa kaya kyauta ba."

Wani bidiyon da aka yada sosai ya zargi Atiku Abubakar da yin yarjejeniyar man fetur da filaye da Boko haram.

An kalli bidiyon sama da sau 200,000, kuma an yada shi ne a wani shafi mai suna 'Make Nigeria Worse Again". Amma babu wani karin bayani kan lokacin da wurin da lokacin da Atiku ya sanar da wannan shiri.

Kwamitin yakin neman zaben Atiku sun shaida wa BBC cewa babu wannan shirin.

Buhari ya 'ki Najeriya'

Daga karshe, mun gano wani labarin karya da ke yawo a shafukan sada zumunta wanda ke nuna Muhammadu Buhari a matsayin marar kishin kasa kuma mai bai wa 'yan kabilarsa dama a lokacin da yake mulkin soja a shekarun 1980.

Wannan na iya zubar da kimar Buhari a idon 'yan Najeriya baki daya, ba ma 'yan asalin yankinsa ba kawai.

Labarin ya nuna yadda Buhari ya ki goyon bayan zaben dan Najeriya a matsayin sakatare janar na Tarayyar Afirka.

A labarin, an nuna cewa Buhari ya goyi bayan wanda ba dan Najeriya ba- bafulatani dan uwansa amma dan Nijar.

Mai magana da yawun shugaban, Garba Shehu, ya musanta wannan zargi sau da yawa.

