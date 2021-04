Bayanan hoto,

A shekarar 1977 Yarima ya yi wa Sarauniya rakiya lokacin da take bikinta na cika shekara 25 a karagar mulki. Ana iya ganinsu sanye da tufafin da aka saka da fatar Maori Kahu-Kiwi a wajen shakatawa na Rubgy da ke Gisborne, da ke Arewacin tsibirin kasar New Zealand, lokacin da suka halarci bikin sarautar New Zealand na Polynesian Festival a Fabrairu.