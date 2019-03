Kotu ta dakatar da karashen zabe a Adamawa

Hakkin mallakar hoto Getty Images

Babbar kotun jihar Adamawa ta bayar da umarnin dakatar da gudanar da karashen zaben gwamna a jihar har sai abin da hali ya yi nan gaba.

Rahotannin sun bayyana cewa alkalin kotun, Mai Shari'a Abdul'aziz Waziri a yayin zaman kotun a yau ya ce Hukumar Zabe INEC ta dakata da gudanar da zaben har sai an yanke hukunci kan karar da dan takarar gwamna na Jam'iyyar MRDD a jihar ya shigar.

Ya dage zaman shari'ar har sai ranar 26 ga wannan watan.

Jam'iyyar Movement for Restoration and Defence of Democracy wato MRDD da dan takararta Eric Theman, sun bukaci kotu ta soke zaben da aka gudanar a jihar makonni biyu da suka gabata, inda suka ce ba a buga alamar jam'iyyar ba a kan takardar kada kuri'a.

Sai dai babban lauyan hukumar INEC, Tanimu Inuwa ya roki kotun da ta yi watsi da karar saboda a cewarsa bata da hurumin sauraren karar.

Hukumar INEC dai ta ayyana cewa zaben gwamna a jihar Adamawa bai kammalu ba ne saboda gibin da ke tsakanin kuri'un manyan 'yan takara biyu bai kai yawan kuri'un da aka soke ba a jihar.

Kafin daukar matakin dai, kuri'un dan takarar jam'iyyar PDP Ahmadu Fintiri sun kere na abokin hamayyarsa kuma gwamna mai ci Umar Bindow na jam'iyyar APC.

Ranar Asabar ne dai ya kamata a sake yin zabe a wasu wurare a Adamawa tare da wasu jihohi biyar da suka hada da Kano da Sokoto da Bauchi da Filato da Binuwai.

Sai dai idan hukumar INEC ta bi umarnin wannan hukuncin da kotu ta yanke, za a dage zaben a jihar Adamawa.