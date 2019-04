Hakkin mallakar hoto Habiba Nowrose

"A matsayinmu na mata wata rana sai mu ji kamar an tilasta mana nuna wa duniya kyawunmu" in ji Habiba Nowrose, wata mai daukar hoto 'yar shekara 29 wacce ke tattara yadda ake tilasta wa mata a Bangladesh daukar hankalin jama'a.

"A yayin fito da kyawunmu, ana tilasta mana mu ajiye halayyarmu, da labaran mu da kuma abubuwan da muka fuskanta."

"Mun boye kanmu har a tsakaninmu don kada a gane ko su waye mu"

Matan da ke cikin hotunan da Habiba ke dauka suna bayyana launi-launi da kuma haske amma fuskokinsu a rufe suke, abin da ke nuna sarayar mutuntuka duk da a zahiri sun yi kokari matuka wajen yin ado.

Habiba tana so ta janyo hankalin mutane kan yadda matan Bangladesh suke matsawa kan su domin faranta wa wasu rai.

Hakkin mallakar hoto Habiba Nowrose

A yayin da Habiba take magana da sashen BBC na Bengali, ta ce tunanin kirkiran shirin ya zo ne bayan da na fuskanci wani abu mara dadi.

Hakkin mallakar hoto Shams Jerin

"Bayan na gama jam'i'a, na gano cewa akwai abubuwan da mutane suke so na yi. Suna so na yi aure, na haihu, na kuma samu aiki mai kyau da ake biyan albashi mai tsoka. Na ga yadda ake wa mata da dama da ke tare da ni hakan - ana tilasta musu su manta ainihin abubuwan da suke so a rayuwarsu."

Hakkin mallakar hoto Habiba Nowrose

A cikin shekara ta farko a matsayinta na mai daukar hoto, Habiba ta ji cewa duk yadda ta yi kokarin yin aiki ba zai taba isa ba: "Idan ke macce ce kuma kina kokarin nuna wa duniya ke wacce ce, toh dole sai ki yi kokari fiye da yadda maza ke yi."

Daga baya dai sai Habiba ta ji kamar a daure take: "Na ji kawai kamar na fara manta ni wace ce. Sai kawai na fara aiki domin faranta wa kaina rai, kuma na yi wa kai na adalci."

Hakkin mallakar hoto Habiba Nowrose

Kimanin shekara shida bayan fara sana'ar daukar hoto, Habiba ta fara shirin wasanta mai nisan zango mai suna "Concealed".

"I started the series as a way of rejecting these experiences and denying other people's expectations," she says.

"Na fara wannan shirn mai nisan zango ne a matsayin wata hanya wadda zan guji wannan yanayin da kuma gudun tsammanin wasu" a cewarta.

Hakkin mallakar hoto Habiba Nowrose

Lokacin da ta fara nuna aikin nata a shekarar 2016 a birnin Dhaka, ta ce mutane sun so aikin nata lokacin da ta fara. Duka matan da ke a fagen zane na duniya sun fahimci sakonta, amma ta ce maza masu zane ne kawai ke neman Karin bayani.

"Mata sun gane sakon domin kuwa wani abu ne wanda ya shafe su. Amma ga maza, ba hakan ba ne."

Hakkin mallakar hoto Habiba Nowrose

Habiba ta ce babu mata sosai masu daukar hoto a Bangaladesh wanda hakan na daya daga cikin kalubalen. Amma abubuwa sun fara sauyawa.

''Kila ba ko'ina ba ne ake samun sauyin, amma akwai wadanda suke fahimtar irin ayyukan da mata suke yi a wannan aikin'' a cewar Habiba.

''Ga matan Bangaladesh, ina fatan za su ci gaba da kokari kamar yadda suka saba, kuma su gane su wanene ke son su, su wane ne ke kin su''

Hakkin mallakar hoto Habiba Nowrose

Shyadul Islam ta BBC Bengali ce ta yi hira da su