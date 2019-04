An saka dokar hana fita a Gombe

Hakkin mallakar hoto Getty Images

Gwamnatin jihar Gombe ta saka dokar hana fita a birnin jihar bayan an samu fargabar tashin hankali a jihar.

Rahotanni sun bayyana cewa an samu arangama ne bayan an dauko gawarwakin 'yan kungiyar nan masu fareti da kade-kade na Boys and Girls Brigade da aka kashe a lokacin bikin Easter.

A lokacin bikin Easter ne dai wani lamari ya faru a jihar ta Gombe inda wani direban mota ya bi ta kan wasu masu fareti kan titi domin murnar Easter.

An bayyana cewa ran direban ne ya baci sakamakon tare hanyar da suka yi, inda ya yi amfani da motarsa ya bige mutane da dama inda mutum tara suka mutu.

A wannan dalili ne ya sa jama'ar wurin suka farwa direban da fasinja daya da ke cikin motar inda suka kashe nan take.

Gwamnatin jihar ta Gombe da hadin gwiwar Kungiyar Kiristoci ta Najeriya reshen jihar Gombe sun hada taron rufe wadanda suka mutu sakamakon faruwar lamarin.

Masu jimamin mutuwar da 'yan uwan wadanda abin ya shafa sun toshe duka hanyoyin da ke zuwa asibitin Gombe Specialist inda a nan ne aka ajiye gawarwakin kamar yadda aka bayyana.

Wadanda suka shaida lamarin sun bayyana cewa toshe hanyar ya jawo cunkoson ababen hawa inda jama'a suka yi kokarin bude hanyar karfi da yaji.

An bayyana cewa bayan dauko gawarwakin ne wasu matasa suka fara jefe-jefe da kokarin tayar da zaune tsaye a jihar.

Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Gombe Mary Mullum ta tabbatarwa BBC da saka dokar hana fitar.