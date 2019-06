Ranar Litinin ce farkon kowane mako kuma tun daga wannan rana mu kan yi hasashen abubuwan da za su wakana a makon duk da cewa ba mu da yakinin faruwarsu.

Ga wasu daga cikin batutuwan da za su dauki hankalin duniya a makon.

1) Mutum 20 na harin shekarar 2020

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Michael Bennet

Saura kwana 498 suka rage a gudanar da zaben Amurka.

A ranar Laraba da Alhamis, mutum 20 masu neman jam'iyyar Democrat ta tsaida su takara za su fafata a mahawarar da za a yi ta gidan talbijin, inda mutum goma-goma za su fafata a kowane dare na kwanakin biyu.

Akwai karin wasu 'yan takarar to amma kasancewar dandamalin mahawarar ba zai dauke su ba shi ya sa aka zabi mutum 20 din. (Batun gaskiya dai shi ne kimar da sauran 'yan takarar ke da ita ba ta dace da mizanin da za a gayyace su mahawarar ba).

Ana tunanin Mayor Pete da Joe Biden ne za su fi daukar hankalin 'yan kallo yayin mahawarar. Sannan akwai yiwuwar mutanen biyu su yi wa juna gugar zana.

2) Dambarwar zaben Firaiminista a Burtaniya

Idan ba kwa bibiyar abubuwan da ke faruwa a Burtaniya, to har yanzu dai 'yan kasar ba su hakkake mutumin da zai jagorance su ba, to amma an dauki haramar ganin hakan ya faru.

Bayan an kai ruwa rana, yanzu dai ta tabbata cewa karon zai kasance ne tsakanin Boris Johnson da Jeremy Hunt.

Yanzu dai ya rage wa 'yan takarar su gamsar da 'yan jam'iyyarsu da ke fadin Burtaniya, ta hanyar yin zagaye a fadin kasar .

A wannan makon ne gangamin kamfe zai dauki harami sannan kuma za a ci gaba da gangamin bayan nan, inda a ranar 22 ga watan July na wannan shekarar lokacin da 'yan jam'iyya za su zabi mutumin da ya kwanta musu a rai.

3) Taron mawaka

Hakkin mallakar hoto PA Image caption 'Yan kallo da magoya baya na kuranta gogayensu

A ranar Laraba ne kuma dubun dubatar masoya rawa da waka za su yi dandazo a garin Somerset da ke Kudu maso Yammacin Burtaniya domin cashewa tare da fitattun mawaka.

Wannan bikin rawa da wakar shi ne mafi girman da ake yi a nahiyar Turai a kowace shekara.

A irin wannan rana da ake rakashewa, za a ci a sha saboda a ranar abinci sai wanda ka ga ni kawai.

Shahararrun mawakan da za su bayyana a dandalin sun hada da Stormzy da Liam Gallagher da Miley Cyrus.

4) Taron G20

Mun san mene ne zai fara zuwa ranku daga jin wannan batu. Daga wancan taron na G20 zuwa wannan yanzu wata bakwai ke nan. Saboda haka me ya sa za a sake yin wani yanzu?

To amsar ita ce a kullum ba ka zama ka ce ka gamsu saboda sabbin batutuwa ka iya tasowa a kullum. Yanzu dai kasashe 19 ne masu karfin tattalin arziki da na kungiyar Tarayyar Turai za su taru.

A karshen wannan mako shugabannin duniya za su taru a birnin Osaka na Japan domin taron na G20 domin tattaunawa kan batutuwa masu janyo kace-nace musamman kiki-kaka tsakanin Amurka da China kan kasuwanci.