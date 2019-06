'Sassauci ya zama tsohon yayi'

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Shugaba Putin ya soki Angela Merkel ta Jamus kan karbar baki a kasarta

Shugaban Russia Vladimir Putin ya bayyana akidu irin na sassaucin ra'ayi a matsayin tsohon yayi inda ya ce lokacinsu ya shude, yana mai cewa akidar fifita muradun 'yan kasa na ainahi ita ce mafita a yanzu.

A wata tattaunawa da yayi da jaridar Financial Times, ya bayyana cewa akidar sassaucin ra'ayi ta janyo rashin jituwa tsakanin mutane da dama kan batun 'yan gudun hijar da kuma al'adu daban-daban.

Shi dai Shugaba Putin yadda ya nuna shi ne, a yanzu dai duniya ta gama kewaye-kewaye ta kama hanyar dawowa kan turbar akidarsa, ta cewa akidar sassacin ra'ayi tsohon yayi ce.

A wurinsa abin da yake gani, yake da muhimmanci a yanzu shi ne akidu na ainahi, wato muradin wadanda ya kira ainahin 'yan kasa, ba na wasu baki ko 'yan ci-rani a kasa ba.

Mista Putin wanda ya bayyana wadannan kalamai a hirarsa da jaridar Financila Times, 'yan sao'i kafin ganawarsa da Shugaba Trump a taron kasashe 20,mafiya karfin tattalin arziki, G20, ya bayyana shugaban na Amurka a matsayin wani mai basira sosai., kan yadda ya kafe kan irin wannan akida.

Hakkin mallakar hoto AFP Image caption Shugabannin duniya daga kasashe 19 da EU za su yi taro daga Juma'a don tattauna batun tattalin arziki da hadin-kai

Shugaban ya ce akidar sassauci ta saba da ra'ayin mafiya rinjayen jama'a a kasa, wanda a kan haka ya soki shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel, saboda tsarinta na barin tarin baki su shiga kasarta su zauna.

Mista Putin mai shekara 66 ya ce: ''Hakan bai dace ba, domin tsarin da ya bayar da damar hakan yana nuna cewa ba wani abu da za a yi. 'Yan ci-rani sukan yi kisan kai, sukan ci zarafi, sukan yi fyade ba tare da wani hukunci ba, saboda dole ne a kare 'yancinsu."

Shugaban ya kuma ce Rasha ba ta da matsala da 'yan luwadi da madigo da sauran masu dabi'u irin wadannan, amma kuma ya ce akwai abin da suke ganin ya wuce gona da iri a wurinsu.

Ya ce masu goyon bayan wannan dabi'a suna cewa yara za su iya daukar dabi'a irin wannan biyar ko shida.

To amma ya ce, su ba su da wata matsala da haka, a bar kowa ya zabi abin da yake so, to amma ba za a bari hakan ya kawar da al'adar miliyoyin mutane ba da ke cikin al'umma.

A game da Firaministar Birtaniya Theresa May kuwa, wadda ita ma za ta gana da Mista Putin a wurin taron, shugaban na rasha ya ce yana fatan za a dauki 'yan matakan gyara alakara da ke tsakanin kasashen biyu, bayan zargin da aka yi wa Rasha na sanya guba ga tsohon jami'in leken asiri na kasar Sergei Skripal da 'yarsa Yulia.

To amma a kan wannan batun na sanya giubar, kamar shi ma na katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka, ana ganin ba ta yadda |mista Putin zai amince da zargin