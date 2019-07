Afcon: A wane fanni kowace kasa ta yi zarra?

Hanyar da aka bi wajen nazari

An bi wasu matakai guda 12 gwargwadon kokarin kasashen da suka fafata a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Dangane kuma da lambobin yabo na Olympics, an ware kasashe bisa yawan lambobin yabon da suka ci. Idan kuma kasa ba ta ci lamba ko daya ba to sai a duba yawan 'yan wasan da suka shiga gasar Olympics ta bazara da ta gabata. Dangane kuma da wuraren tarihi na Asusun UNESCO, an duba yawan wuraren da kowace kasa take da su a jerin wuraren da ke da hannu a Asusun.