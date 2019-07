'Jesin Super Eagles ce ta jawo wa Najeriya rashin sa'a'

Hakkin mallakar hoto Getty Images

Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Eagles sun yi kira da a daina amfani da jesin kungiyar wadda suke zargin cewa ita ke janyo musu rashin sa'a.

Hakan dai na zuwa bayan da Algeria ta doke Najeriyar a wasan gab da na karshe da aka buga na gasar cin kofin nahiyar Afirka.

The myth about the Super Eagles' away jersey surfaced even before a ball was kicked on Sunday night.

Tun kafin a buga wasan a ranar Lahadi 'yan Najeriya suka fara yada camfin cewa jesin Suoer Eagles mai launi koriya shar na kawo rashin sa'a.

Mutane da dama dai sun bayyana damuwarsu a shafin Twitter kan launin jesin, wacce suke tunanin cewa tana kawo rashin sa'a.

Wani mai suna ''Almighty Zak'' kenan ke cewa, ku yada wannan sakon idan kun yarda cewa jesin nan na kawo rashin sa'a.

Tsallake Twitter wallafa daga @ObongRoviel Any time i go to a viewing center and i see Nigeria on this Jersey

I’m turning back home !!! pic.twitter.com/D7va9avdxF — Trouble Marker πŸ˜’(G.O) (@ObongRoviel) 14 Yuli, 2019

'' Trouble Marker '' shi kuma ya ce, duk lokacin da na ga Najeriya sanye da wannan jesin toh gaskiya ba zan kalli wasan ba.

Sai kuma ''Njidda Aminu'' ya ce, ban tabbatar ba, wannan jesin rashin sa'a take kawowa.

Wannan ne karo na biyu da kungiyar ta Super Eagles ta fadi wasa a yayin da take sanye da wannan jesin, bayan cin da Madagascar ta yi musu a wasannin rukuni.

Tun a Gasar Cin Kofin Duniya ta 2018 aka fara maganar yadda jesin, wacce kamfanin Nike ya kera ke kawo rashin sa'a ga Super Eagles.

Kungiyar ta yi rashin nasara bayan da Croatia da kuma Argentina suka fitar da ita a lokacin da 'yan wasanta ke sanye da jesin.

Ta kuma kara yin rashin nasara lokacin da ta buga wasa na karshe mai zafi tsakanin ta da Argentina.

Kungiyar kwallon kafa ta mata ta Najeriya, the Super Falcons ma suna sanye da tasu jesin koriya shar lokacin da suka yi rashin nasara a wasan da suka buga da kasar Jamus a gasar cin kofin duniya ta mata a Faransa.

Sai dai, akwai wasu lokutan da Najeriyar ta yi nasara a wasu wasannin da ta buga sanye da jesin.

Sun yi nasara a wasannin sada zumunta da suka buga da Poland da kuma Masar sa'annan kuma sun yi nasara kan Libya a yayin da suka doke ta 3-2 a wasannin cancantar shiga gasar Afcon ta 2019.

Kalolin da aka san Najeriya da su dai su ne fari da kore, kuma mawuyacin abu ne magoya baya su yi maraba da wata sabuwar kala.