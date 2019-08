Image caption Mutanen na neman gwamnati ta saki Omoyele Sowore

An tsaurara tsaro a Abuja, babban birnin Najeriya, sakamakon fitowar wasu kungiyoyi guda biyu da ke zanga-zangar neman a saki Omoyele Sowore, madugun neman sauyi a Najeriya na #RevolutionNow.

Daya daga cikin kungiyoyin da ake kira The Guardians of Democracy and Development na zanga-zanga dangane da kisan 'yan sanda uku da farar hula bayan da sojoji suka bude musu wuta a jihar Taraba 'yan makonni da suka wuce.

Ita kuma kungiyar Concerned Nigerians na neman a saki 'yan jarida da marubuta da hukumomin kasar suka tsare da suka hada madugun RevolutionNow kuma tsohon dan takarar shugabancin Najeriya na jam'iyyar African Action Congress (AAC), Omoyele Sowore.

An dai jibge jami'an tsaro da suka hada da sojoji da 'yan sanda a dandalin Unity Fountain domin kwantar da tarzoma.

Da safiyar ranar Litinin ta 5 ga watan Agusta ne masu zanga-zangar #RevolutionNow suka fantsama kan titunan wasu jihohi domin fara gudanar da gangaminsu wanda suka shirya yi na tsawon 'yan kwanaki, sai dai da alama abubuwa ba su faru yadda suka so ba.

Sai dai kwana biyu kafin ranar fara zanga-zangar, jami'an hukumar DSS suka kama babban jagoran zanga-zangar wato Omoyele Sowore.

Mai magana da yawun hukumar ta DSS ya bayyana cewa su ne da alhakin kama shi kuma dalilinsu na yin hakan shi ne zargin sa da ake yi na yunkurin hambarar da gwamnati mai ci a kasar.

Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta amince da bukatar hukumar ta DSS da ci gaba da tsare Mista Sowore har tsawon kwana 45 domin ci gaba da bincike.