View this post on Instagram

BA LAIFI BANE GA DUK WANDA YACE FITA DAGA KANNYWOOD. . MISALI..... INDIA SUNA DA_BOLLYWOO SUNA DA SUNA DA MOLLYWOOD SUNA DA TOLLYWOOD. . DAGA YAU DUK WANDA ZAIYI AIKI DA NI. A SHIRYE NAKE AMMA BANDA KANO DON GUDUN KADA IN KARYA DOKAR YAN KANNYWOOD. #independentfilmmaker . @realalinuhu @realsanidanja @official_hafsaidris20 @ayshatulhumairah @asmuhammed @official_sarat2 and Others @kadunafilmacademy1 @yusufbellodankundalo @kaulahabina @hassan_giggs @tyshaban @garzalimiko @yunusamuazu1 @sk_custumes @rikadawa1 @real_cousin @nurahudu40 @sani_candy @naseer_naba7 @salisufulani10 @official_sanaco @babawowushishi30 @aleegumzak @alhajisheshe @danhajiyafilms @danjumafkd @tahiritahir_abba @real_iznaku @kannywoodscene @real_kb_international1 @zahraddeen_karmatako @falalu_a_dorayi @real_nfeenah @offical_faezah @washafati @yakubmohammed_ @teemanmamanta @elmuaz @kannywoodcelebrities @queen_bachure @kannywoodexclusive @kb2effects @ijey_fyne @balancy_photogallery @xaqi616 @adam_a_zango @xclusive_people @hamza_dogo_dandago @abdulamart_mai_kwashewa @abba.soso.121 - #regrann - #regrann - #regrann