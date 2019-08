Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Masu shekaru 30 da 'yan kai na fama da ayyuka da iyalai

Ya kamata masu shekaru 30 da 'yan kai su rinka sa ido kan yanayin hawa da saukar jininsu domin riga-kafi daga matsalar kwakwalwa da ka iya samun mutum idan ya manyanta, kamar dai yadda wani nazari ya nuna.

Nazarin dai ya duba yanayin mutum 500 da aka haifa a shekarar 1946, inda ya alakanta hawan jini a shekarun samartaka da samun matsalar kwakwalwa a lokacin girma.

Kwararru sun ce hawan jini a lokacin da mutum yake ganiyarsa a shekaru 30 zuwa 40 na janyo samun matsala a tunanin mutum sakamakon taba kwakwalwa da yake yi.

Wannan dai ba shi ne karon farko da ake alakanta hawan jini da a shekarun ganiya da matsalar mantuwa ko kuma dimaucewa ba, To sai dai masana ilmin kimiyya sun zaku su san yaushe ne da kuma ta ya ya hakan ke faruwa a rayuwa.

A cikin wannan nazarin da aka buga a mujallar published in Lancet Neurology, wadanda aka tattauna da su a nazarin an gwada hawan jininsu sannan an dauki hoton kwakwalwarsu.

A nan aka gano cewa samun hawan jini a shekaru 36 zuwa 43 ka iya samun alaka da kankancewar kwakwalwa.

Kankancewar kwakwalwa

Abu ne da aka sani cewa kowa kwakwalwarsa na kankancewa saboda shekaru, to sai dai an fi samun matsalar kankancewar ne ga wadanda suke da rashin lafiyar kwakwalwar kamar masu cutar dimauta.

Duk da cewa nazarin bai fito da wasu alamu na dimaucewa ba , amma masu nazarin sun ce kankancewar kwakwalwa ne ke haddasa dimaucewa.

Yanzu haka masanan za su ci gaba da sa ido ga mutanen da ake nazarin a kansu domin ganin ko za a samu alamun dimaucewa a rayuwarsu nan gaba.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Mutum mai hawan jini yana ganiyarsa na samun matsalar kwakwalwa idan ya girma

An kuma alakanta hawan jini a tsakanin shekaru 43 da 53 da alamun lalacewar jijiyoyin jini ko kuma bugun jini a lokacin da mutum ya kai shekara 70.

Farfesa Jonathan Schott, kwararre kan kwakwalwa a cibiyar Nazarin Cututtukan Kwakwalwa ta UCL Queen Square Institute of Neurology ne ya jagoranci nazarin.

Ya ce " Hawan jini ko da a shekara 30 da doriya ka iya haddasa wa kwakwalwa matsala a shekaru 40 masu zuwa. Saboda haka kula da ingancin kwakwalwa ya kamata ya fara daga shekarun samartaka ne."

Paul Leeson wanda shi kuma farfesa ne na abin da ya shafi zuciya a jami'ar Oxford ya ce " Mun gano cewa akwai yiwuwar masu hawan jini ka iya samun matsalar kwakwalwa a lokacin da suka manyanta.

"Abin da likitoci suka dade suna mahawara a kai shi ne ko magance hawan jini ga masu karancin shekaru na maganin kamuwa da matsalar kwakwalwar."

Dr Carol Routledge, darekta a cibiyar nazari ta Alzheimer 's Research da ke Burtaniya ta ce, "Hawan jini a matsakaitan shekaru na daya daga cikin abubuwan da ke haddasa cutar dimuwa a lokacin girma, wani al'amari da lura da shi ke hannunmu.

"Bincike ya nuna cewa hanya sahihiya ta magance hawan jini ita ce inganta lafiyar kwakwalwar matasan yanzu wadanda su ne dattaijan gobe."