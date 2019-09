Wasu zababbun hotunan abubuwa masu jan hankali da suka faru a wasu sassa na duniya cikin makon nan.

Hakkin mallakar hoto Domenic Aquilina/EPA Image caption Wasu daga cikin 'yan ci-ranin da aka ceto daga teku kuma suka isa Floriana, na kasar Malta a yayin da ake dakarun Italiya ke jigilarsu zuwa masaukin da aka sama musu.

Hakkin mallakar hoto Kilian Fichou/AFP Image caption Firai ministan Luxembourg Xavier Bettel na nuna wani wurin magana da babu kowa a gurin yayin wata ganawa da manema labarai dsa yayi bayan ya tattauna da Boris Johnson. Mista Johnson dai ya soke ganawa da 'yan jarida ne saboda yana fargabar za a yi masa ihu.

Hakkin mallakar hoto Koen van Weel/AFP Image caption Wasu mahaya doki na gidan sarautar kasar Holland a yayin da suke wani biki na tunawa da rikice-rikicen 'yankin duniya da aka yi. An gudanar da bikin ne a gabar tekun Scheveningen, kusa da birnin Hague.

Hakkin mallakar hoto Ricardo Moraes/Reuters Image caption Wasu manoma na kashe gobarar daji da ta kama wasu sassa na dajin Amazon a Rio Pardo na kasar Brazil.

Hakkin mallakar hoto Tom Brenner/Reuters Image caption A nan ana iya ganin wasu takardun kudi na lekowa daga aljihun Shugaba Trump na baya a yayin da yake kokarin hawa jirgin shugaban kasa na Air Force One a jihar California.

Hakkin mallakar hoto Susana Vera/Reuters Image caption Nan kuma wasu mutane ne ke tsaye kusa da kayansu da suka tsinto daga cikin gidajensu bayan mamakon ruwan sama da aka yi a garin Almoradi na yankin Costa Blanca na Spaniya.

Hakkin mallakar hoto Toby Melville/Reuters Image caption Wata dabbar daji na shan rana kafin ta fadi a gandun dajin Richmond Park da ke kudu maso yammacin birnin Landan.

Hakkin mallakar hoto Justin Lane/EPA Image caption Wani mutum na wucewa kusa da wani katon tallan da aka manna a wani bango. Da gani sai kace kamar wani katon hannu ne ke daf da dauke mutumin ko?

Hakkin mallakar hoto Jim Lo Scalzo/EPA Image caption Yarinya mai fafutukar kare muhalli, Greta Thunberg na daukar hoton "selfie" da Militza Flaco, wadda ita ma mai rajin kare muhallin ce daga kasar Panama. Sun dauki hoton ne a gaban ginin kotun kolin Amurka da ke Washington DC.

Hakkin mallakar hoto David M. Benett/Getty Image caption Bjorn Ulvaeus na tsohuwar kungiyar mawakan nan mai suna Abba ya yi shiga irin wadda ya saba yi a shekarar 1977, lokacin wani biki mai suna Mamma Mia da aka gudanar a gidan taro na O2 da ke Landan.

All photographs belong to the copyright holders as marked.