Hakkin mallakar hoto PA Media

Kotun koli a London ta yanke hukuncin cewa shawarar da Firaminista Boris Johnson ya yanke ta dage zaman majalisar dokoki na tsawon makonni biyar, gabanin ficewar Birtaniya daga Tarayyar Turai.

Kotun kolin ta ce hakan ya saba doka, don haka ba za ta yi aiki ba.

Da take jagorantar yanke hukuncin mai shari'a Lady Hale ta ce dukkanin alkalai 11 da suka jagoranci shari'ar sun yi amannar cewa dakatar da majalisar ya sabawa doka, kuma an yi shi ne domin hana majalisar yin taza da tsifa a kan al'amuran gwamnati yayin da take kokarin fitar da kasar daga Tarayyar Turai.

Tuni dai jagoran jam'iyyar SNP a majalisar Ian Blackford ya bukaci firai ministan da ya gaggauta yin murabus ko kuma su kada masa kuri'ar yanke kauna.

Ya ce wannan tamkar wata girgizar kasa ce, domin ya nuna a fili cewa firai ministan ba shi da ikon dakatar da ayyukan majalisa, a saboda haka dole ne ya dauki alhakin abinda ya aikata.