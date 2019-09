An ceto mutum 500 a 'gidan azabtarwa' a Kaduna

Na'urarku na da matsalar sauraren sauti Hira da kakakin 'yan sandan Kaduna kan ceto mutum 500

Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'anta sun ceto kusan mutum 500 a wani gini da ake tsare da su a birnin Kaduna.

Baki dayan mutanen dai maza ne, manya da yara, wasu an daure su da mari ko sarka.

Wasu daga ciki ba 'yan Najeriya ba ne, amma sun ce an gana musu azaba, an ci zarafinsu, an kuma hana su zuwa ko'ina tsawon shekaru, kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo Abubakar ya shaida wa BBC.

Babu cikakken bayani a kan yadda suka samu kansu a wurin, ko da yake wasu sun ce kai su aka yi.

Sai dai ana kyautata zaton cewa ginin na makarantar allo ne.

'Yan sanda sun ce sun kai samame wurin ne, bayan an tsegunta musu cewa ba a gane take-taken mutanen da ke cikin ginin ba.

Hakkin mallakar hoto Kaduna Police Command

Kakakin yan sandan ya ce an kama mutum takwas da ake zargin suna da hannu a cikin lamarin.

DSP Yakubu Sabo Abubakar ya ce: "Bayan da muka samu bayanan sirri ne a game da makarantar sai muka kai wannan samame, muka kama shugaban da wasu daga cikin malaman makarantar.

"A yanzu kuma muna gudanar da bincike kafin daukar matakan gurfanar da duk wanda ke da hannu a gaban kotu."