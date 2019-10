Hakkin mallakar hoto Other

Matasan da aka haifa musamman tsakanin shekarun 1990s zuwa farkon shekarun 2000s na fama da matsanancin kadaitaka, in ji wani sabon nazari da aka yi kan matasan Amurka.

Jin ra'ayoyin mutane da nazarin ya yi YouGov ya gano cewa akwai kaso 30 na matasan da suka ce suna zaman kadaita idan aka kwatanta da kaso 20 na mutanen da aka haifa tsakanin 1946 zuwa 1964.

A yayin nazarin dai an tattara mutasa 'yan Amurka 1,254 domin fahimtar yadda suke fama da kadaita. To amma an fahimci cewa kafafen sada zumunta na zamani da sabo da hulda da intanet ne ke sa matasan zaman kadaici.

Abin takaicin shi ne yadda nazarin ya gano cewa mutum daya a cikin biyar na kaso 22 na mutanen da aka haifa tsakanin 1990 zuwa 2000 sun ce ba su da abokai ko kuma kawaye.

Matsalar kadaici

Wannan nazarin shi ne irinsa na baya-bayan nan da ya nuna irin girman matsalar zaman kadaici musamman a tsakanin 'yan zamani.

Wani bincike da aka a 2018 ya nuna girman matsalar kadaici a Amurka inda kusan rabin matasa 20,000 na fama da wannan matsalar.

Irin wannan binciken a wasu kasashen kamar Burtaniya da Canada da Australia da Japan sun nuna irin yadda mutane a kasashen ke fuskantar matsalar ta kadaici.

Ita ma BBC ta gudanar da bincike a intanet inda ta yi magana da mutum 55,000 daga fadin duniya, inda aka gano cewa matasa masu shekara 16 zuwa 24 na fama da zaman kadaici.

Shi dai kadaici na shafar tunani da lafiyar dan adam ne kamar yadda bincike ya nuna.

Nazarce-nazarce sun nuna cewa kadaici na iya janyo mutuwa da karancin shekaru ko kuma teba, kwatankwacin irin abin da gurbatar muhalli da shan taba kara 15 a rana ke gadarwa.