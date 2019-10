Sumba na neman janyo wa dan kwallo gidan yari

Hakkin mallakar hoto PA Media Image caption Paul Gascoigne arriving at Teesside Crown Court for the start of the trial

Tsohon dan kwallon kasar Ingila, Paul Gascoigne ya sunbaci wata mace da karfin tsiya yayin da ya yi mankas da barasa a cikin jirgin kasa kamar yadda aka shaida wa kotun.

Ana zargin Gascoigne mai shekaru 52 da cin zarafin matar a cikin jirgin kasan da ya taso daga York zuwa Durham a watan Agustan 2018.

An shida wa lauyoyin kotun cewa, tsohon tauraron kasar ta Ingilan, wanda ya sha musanta zargin taba matar, ya fada wa wasu fasinjoji cewa ya taba matashiyar ne don kawai ya kara mata kwarin gwiwa.

Wadda ta shigar da karar ta fice daga cikin jirgin a fusace kuma cikin kaduwa kamar yadda aka shaida wa Kotun Teesside Crown.

A yayin fara sauraren karar da ta gudana a kotun Teesside Crown, lauya William Mousley QC ya ce, " wannan shari'ar ta shafi damuwar da ake nunawa game da wani cin zarafi mara dadi a cikin jirgin kasa"

An kuma shaida wa alkalan kotun cewa Mista Gascoigne ya taba kumatun matar ne kawai, bayan kuma an kama shi ya shaida wa 'yan sanda kawai hada lebensa ya yi da nata, wanda hakan ke nuna cewa bai dauki lamarin da mahimmanci ba.