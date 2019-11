Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Bidiyon dai na zuwa ne a yayin da Saudiyya ke ci gaba da ayyukanta na sauye-sauye, wadanda da yawansu ke mayar da hankali kan 'yancin mata

Hukumar Tsaro ta Saudiyya ta ce wani sako da ta wallafa a daya daga cikin shafukan sada zumuntarta da yake cewa fafutukar kare hakkin mata tsaurin ra'ayi ne, kuskure ne aka yi.

Bidiyon, wanda na yada manufa ne, ya nuna cewa fafutukar kare hakkin mata, da kin yarda da samuwar Ubangiji da kuma luwadi da madigo duk munanan tunani ne, kuma an gargadi 'yan kasar da su yi kaffa-kaffa da su.

Hukumar tsaron ta ce tana bincike a kan bidiyon.

Saudiyya dai tana kokarin gyara irin kallon da ake mata na kasancewa daya daga cikin kasashen da ke takura wa mata a duniya.

An sanya bidiyon ne a shafin Twitter na Hukumar Tsaro ta kasar a karshen makon da ya gabata.

Hukumar tana aiki ne kai tsaye karkashin Sarki Salman.

A wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce an yi kura-kurai da dama a bidiyon, kuma wadanda suka hada shi ba su yi aikinsu yadda ya kamata ba.

Hukumar Kare Hakkin Dan adam ta Saudiyya ita ma ta fitar da sanarwar da ke cewa fafutukar kare hakkin mata ba laifi ba ne.

Amma hukumar ba ta ce komai game da luwadi da madigo da kuma kin yarda da samuwar Ubangiji ba.

Saudiyya ba ta da wasu dokokin tsarin mulki kan abin da suka shafi jima'i da kuma jinsi.

Amma alkalai suna amfani da dokokin Musulunci wajen yin hukunci ga mutanen da aka kama su da laifin zina ko luwadi ko madigo ko wasu laifukan marasa kyau, a cewar wata kungiyar kare hakkin dan adam ta Amurka.

Kungiyoyin kare hakkin dan adam da dama da suka hada da Amnesty International sun yi Allah-wadai da bidiyon.

Heba Morayef, daraktar kungiyar Amnesty International a Gabas Ta Tskiya da Arewacin Afirka ta ce: "TWannan sanarwar tana da matukar hadari za ta kuma jawo mummunar illa ga 'yancin fadin albarkacin baki da na rayuwa da kuma na tsaro a kasar."

Bidiyon dai na zuwa ne a yayin da Saudiyya ke ci gaba da ayyukanta na sauye-sauye, wadanda da yawansu ke mayar da hankali kan 'yancin mata.

Na'urarku na da matsalar sauraren sauti Sauye-sauyen Saudiyyas: Ko suna da amfani ga mata?

Gwamnati ta dage haramcin da ke akwai kan tukin motar mata a shekarar 2018 ta kuma yi sauye-sauye kan batun muharrami a watan Agusta.

Sauyin ya sa mata na iya yin bulaguro su kadai ba tare da muharrami namiji ba.

An kuma ba su damar yin rijistar haife-haife da aure da saki.

Sai dai duk da haka, mata na ci gaba da fuskantar tsauri a rayuwarsu, kuma an tsare masu fafutukar kare hakkin mata da dama da ke neman kawo sauyi ana musu shari'a.

An yi zargin cewa an azabtar da wasun su a gidan yari, an kuma tsare mazan da ke goyon bayansu ma.