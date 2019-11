'Ya kamata maza su rinka duba nononsu saboda kansa'

Wani mutum wanda ya gano "wani dan kullutu" ya bukaci maza da su rinka zuwa ana duba musu ko suna da cutar dajin mama.

Vince Kitching, mai shekara 69, ya nemi gana wa da likitarsa kai tsaye bayan da ya gano kullutu a nononsa na hagu.

Bayan daukar hoton wurin an gano ya na da wani kumburi, al'amarin da ya janyo aka yanke masa maman.

Yanzu haka dai mutumin mai jikoki biyu ya warke bayan gano cutar ta kansa a watan Mayu.

Ba kasafai ba dai ake samun kansar mama a maza ba sabanin mata, idan aka yi la'akari da maza 390 da ake samu da cutar a kowace shekara, inda mata 54,800 da ake samun da cutar, in ji cibiyar nazarin cutar daji ta Burtaniya.

"Ni da matata Helen mun firgita lokacin da muka samu labarin cewa ina da kansar mama," in ji Mista Kitching.

To sai dai ya ce bayan tiyata ya koma gida a ranar.

Mako guda bayan nan "na samu labari daga likitarsa cewa kansar ba ta yadu a jikina ba saboda haka ba a bukatar ci gaba da yin magani.

Kamar maza da dama, ban san cewa ya kamata na je a duba min wasu sassan jikina ba.

Ban taba jin maza na da cutar kansa ba kafin yanzu, babu mai kansar mama a 'yan uwana na kusa ba saboda haka ban taba tunanin hakan ba."

An fi tunanin cewa cutar ta kansa mata kawai take shafa, to sai dai maza ma kan iya kamuwa da ita a wasu lokutan.

Tana fitowa ne a fatar bayan kan nonon maza kuma an fi samun ta ga masu shekara fiye da 60.

Likitar Mista Kitching, Chiara Sirianni ta bayyana kansar maman maza da "abin da ba a saba ba gani ba", inda ta ce kaso daya ne cikin dari na cututtukan kansar da ake samu.

Ta ce abu ne mai "muhimmanci maza su san yanayin da suke ciki sannan su kai kukansu ga likita dangane da duk wani kullutu da suka gani a mamansu ko kirji musamman idan yana da alaka da sauyi a fata."

Miss Sirianni ta ce a kan iya shawo kan kaso 95 na kansar nonon mata a farkonta, to sai dai an fi gadon kansar ta maza.