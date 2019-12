Wasikar 'yan Najeriya zuwa ga Shugaba Buhari

Hakkin mallakar hoto Nigeria Presidency Image caption Yayin da wasu suka soki salon mulkin shugaban, akwai wadanda suka ba shi shawara, har ila yau, akwai kuma masu yaba masa

Fiye da wata shida kenan tun bayan da aka rantsar da Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a wa'adin mulki karo na biyu.

Wannan ya sa muka tambayi masu bibiyarmu a shafukanmu na sada zumunta da idan suka samu damar rubuta wa Shugaba Buhari wasika, me za su ce masa?

A shafinmu na Facebook mutum sama da dubu 360 sun gan sakon, an yi tsokaci fiye da 7,000, an so shi fiye da sau 7,000 cikin kasa da sa'a 24.

Yayin da wasu suka soki salon mulkin shugaban, akwai wadanda suka ba shi shawara, har ila yau, akwai kuma masu yaba masa.

Daga shafinmu na Facebook, Kabiru Suleiman shawara ya bai wa Shugaba Buhari, inda ya ce:

"Idan na samu damar rubuta wa Shugaba Buhari wasika zan ce masa a matsayinsa na dattijo, ya gyara salon mulkinsa ya rinka duba wadanda ya nada wakilansa da ayyukun da suke gudanarwa musamman akan tsaron kasa mu."

"Zan kara tunatar da shi akan alkawuran da ya yi wa talakawa na cewa da su yi hakuri za su ga sa har da kahonta."

"Baya ga haka, an yaudari al'umma game da wutar lantarkin kasar nan wanda har yanzu ba mu ga komai ba, ci gaban wutar lantarki sai kara koma wa baya yake."

"Daga karshe idan ya yi alkawari ya cika domin kare mutuncinsa domin da yawa wasu na ganin ya zama dan siyasa kuma makaryaci saboda dukiyar kasa da ake cewa an karba a hannun barayin gwamnati talaka bai san me aka yi da kudaden ba, ko me za a yi da su shiru kake ji," in ji shi.

Shi kuwa Abubakar Umar Faruk hada shi da Allah ya yi: "Yaji tsoron Allah, anajin jiki a mulkinsa," in ji shi.

Abdullahi Adamu addu'a ya yi masa: "Fatan nasara da gama lafiya gami da addu'a Allah ya taimake shi bisa amanar da ke kansa."

A Twitter kuma an samu sakonni kamar:

2023 kamar yau ce. Duk aiyukan raya kasa musamman na hanyoyi da wutar lantarki da bututun gas da bangaren noma ya kamata Baba ya sa ido da kan sa ya tabbatar an Gama su, ya kaddamar da su. Shekaru 4 na baya sai dai muce Allah maida alheri, amma wankin hular ya kusa kaimu dare https://t.co/mJIoIGtLtr — Peacock (@dawisu) 5 Disamba, 2019

babbar dama ta samu bayan sallama da jinjinar ban girma ga shugaba jagora daga dan uwanka babban kirana gareka shine kaji tsoron Allah kayiwa yan kasa adalci badan komai ba sai dan irin halaccin da suka maka domin sunfara kosawa da kai kahuta lafiya daga dan kasa me kishin kasa🇳🇬 — Alh Abdullahi Sarkin Baka (@Alh_Sarkin_Baka) 5 Disamba, 2019

Abunda zance masa shine Baba ka tuna alkawarin da kayi, da kuma rantsuwar da kayi a wannan ranar. pic.twitter.com/JAqSsZPQZd — GLAZERSOUT 🔰🔴🔴 (@RaphJ12) 5 Disamba, 2019

ka gyra harkar ilimi ,ka sa tubalin gyran matsalar maaikatar lafiya,rashin tsabtaccen ruwa ya addabi alumma sannan rashin tsaro a arewa ya taazara

Ka dawo da "distribution agency" na saida ma alumma abinci cikin sauki farashin gwamnati .ka tantance masu baka shawara — Hadiza Saulawa (@hadiza_saulawa) 6 Disamba, 2019

A shafin Instagram kuwa an so shi sau kusan 4000 kuma an yi tsokaci fiye da sau 600:

Wannan jin ra'ayi dai ya nuna cewa 'yan kasar na fatan su samu damar da za u gana da Shugaba Buhari ko da takaitacciya ce don amayar da abin da ke cikinsu game da salon mulkinsa.

Da dama na son su isar da fatan alkhairin da suke masa ne, yayin da wasu kuwa korafi ne fal a cikinsu da suke son isar wa.

Abubuwa da dama ne suka sa 'yan Najeriyar ke begen Buhari ya yi duba a kansu, kamar sha'anin taro da tattalin arziki da shawo kan hauhawar farashi da samar da ayyukan yi.