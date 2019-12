Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Yanzu Pierre-Emerick Aubameyang ya ci kwallo 11 a Premier bana kuma 13 gaba daya a dukkanin wasannin da ya yi wa Arsenal a kakar nan

Arsenal ta yi abin kirki bayan da ta farfado daga ci daya da West Ham United ta yi mata ta farke har ma ta kara kwallo 2 a wasansu na mako 16 na Premier, nasarar da ta sa ta tsallako daga ta 11 zuwa ta 9 a tebur.

Nasarar ta kawo karshen wasa tara da Gunners din ke yi ba tare da sun yi galaba ba, sannan ita ce ta farko da kungiyar ta samu karkashin jagorancin kociyanta na rikon-kwarya Freddie Ljungberg.

Masu masauki, 'yan West Ham sun shiga gaban Arsenal wadda take cikin yanayi mafi muni wanda rabon da ta shiga irinsa tun 1977, a minti na 38 bayan da bal din da Angelo Ogbonna ya sa mata kai ta bugi dan bayan Arsenal Ainsley Maitland-Niles ta fada raga. Bayan an dawo daga hutun rabin lokaci ne can a mini 60 sai Gabriel Martinelli ya rama wa bakin.

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Angelo Ogbonna ya daga raga ma a wasan da West Ham ta sha kashi 3-2 a gida a hannun Tottenham

Ba a dade ba kuma minti shida Tsakani sai dan wasan da Arsenal ta saya mafi tsada a tarihi Nicolas Pepe ya jefa ta biyu, kafin kuma bayan minti uku kacal ya sanya wa Pierre-Emerick Aubameyang wata kyakkyawar bal, wadda kyaftin din bai yi wata-wata ba ya sheka ta a raga.

Rabon da Gunners su yi nasara tun bayan da suka ci kungiyar Portugal Vitoria de Guimaraes a gasar kofin Turai na Europa, 3-2 ranar 24 ga watan Oktoba.

Bayan da kungiyar ta Landan ta kori kociyanta Unai Emery a watan da ya wuce na Nuwamba, ta nada tsohon dan wasanta na tsakiya, Ljungberg, a matsayin na rikon-kwarya.

Ljungberg, wanda wannan ne aikinsa na farko na kociya ya jagoranci kungiyar ta yi canjaras 2-2 a gidan Norwich, ta kuma sha kashi a gida a hannun Brighton ranar Alhamis.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption A shekara 18 da kwana 174, Gabriel Martinelli ya kasance dan wasa mafi karancin shekaru da ya ci wa Arseanl bal a wasansa na farko na Premier da aka sa shi tun da farko

Sakamakon wasan wanda aka yi a filin London Stadium ya kara jefa kociyan West Ham Manuel Pellegrini cikin matsi.

Hammers din yanzu su ne na 16 a tebur da maki 16, bambancin maki daya ke nan kawai a saman kungiyoyi uku da ke matakin faduwa daga gasar Premier.

Kungiyar ta West Ham United ta yi nasara daya ne kawai a wasa 11.

Ita kuwa Arsenal a yanzu ta tsallake daga ta 11 ta zama ta tara, maki bakwai tsakaninta da ta hudu a tebur Chelsea, amma kuma 24 tsakaninta da jagorar Premier, Liverpool.

Wasannin kungiyoyin biyu na gaba:

A ranar Alhamis Arsenal za ta kammala wasanta na rukuni na gasar kofin Turai na Europa a gidan Standard Liege (karfe 06:55 na yamma agogon Najeriya),inda har yanzu take bukatar akalla canjaras kafin ta samu tabbacin zuwa mataki na gaba.

Sannan kungiyar za ta karbi bakuncin Manchester City a filin Emirates Stadium a gasar Premier ranar Lahadi da karfe 05:30 na yamma, yayin da ita kuwa West Ham za ta ziyarci Southampton ranar Asabar da karfe 06:30 na yamma agogon Najeriya.