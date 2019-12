Shugabar Myanmar ta gurfana a Kotun Duniya kan cin zarafin Musulmi

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption Kimar Shugabar gwamnatin ta Myanmar Aung San Suu Kyi ta ragu a idon duniya saboda batun gallaza wa Musulmin 'yan Rohingya

Shugabar gwamnatin Myanmar Aung San Suu Kyi ta gurfana a gaban kotun duniya da ke birnin Hague, a Holland, domin kare kasarta daga zargin aikata laifukan kisan kiyashi a kan al'ummar Musulmi, 'yan kabilar Rohingya.

Kasar Gambia ce dai ta shigar da kara a gaban kotun, tana mai nuni da cewa ta dauki wannan mataki ne a matsayinta na kasa mai son ganin an tabbatar da adalci da kare al'ummar ta Rohingya da ta ce hukumomin Myanmar na yi wa kisan kiyashi duk da kasancewarsu 'yan kasar, kuma duniya ta zuba idanu kawai.

A zaman da za a yi na kwana uku, kasar da ta shigar da wannan kara, Gambia da ke yankin Afirka ta Yamma, za ta bayyana dalilanta na bukatar alkalan kotun ta duniya da su hanzarta shiga wannan lamari da ta ce hukumomin Myanmar din na yi wa al'ummarsu ta kabilar Rohingya, wadanda Musulmi ne kisan kiyashi.

Yadda Aung San Suu Kyi mai rajin kare hakkin dan adam ta kare a gaban Kotun Duniya kan cin zarafin Musulmi

Baya ga haka kuma kasar ta Gambia za ta nemi masu shari'ar kotun duniyar da su dauki mataki na ganin hukumomin Myanmar din ba su batar ko lalata duk wata sheda ta aikata laifin na kiyan kiyashi ba a kan al'ummar ta Rohingya da ke lardin Rakhine na kasar ta Myanmar.

Mutumin da ke kan gaba wajen wannan hobbasa shi ne ministan shari'a na kasar ta Gambia, Abubacarr Tambadou.

BBC ta tambaye shi dalilin kasarsa na yin wannan ta-maza yayin da ake da sauran kasashe 149 da suka rattaba hannu a kan dokokin duniya na yaki da kisan kiyashi, amma ba wadda ta yi wannan yunkuri sai, 'yar karamar kasarsa, Gambia:

Ya ce, : ''Me ya sa Gambia ba za ta yi ba, me zai sa mu zura ido, kawai mu nemi wasu su yi wannan aiki, alhalin mu ma za mu iya, me zai hana?

''Dokokin duniya ba wai kawai na kasashe masu arziki da karfin soja ba ne kawai, na dukkanin kasashe ne masu 'yancin kai.

Ba ka bukatar wai sai kana da karfin soja ko na tattalin arziki, ka nemi a yi adalci, ka yi abin da ya kamata. To a nan Gambia tana amfani fa muryarta ne da ta dace ta yi Allah-wadarai da wannan kisan kiyashi da Myanmar take yi wa jama'arta.

Kuma ina ganin wajibi ne kasashen duniya su yi hakan. Duniya ta juya wa Rwanda baya a 1994 yanzu kuma muna sake juya wa Rohingya baya.''

Wani kwamiti na musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta tura domin ya gudanar da bincike kan lamarin ya ayyana cewa dubban jama'a ne daga 'yan kabilar ta Rohingya, Musulmi, a bisa dole suka bar gidajensu, suka fake a sansanonin gudun hijira a makwabciyar kasar, Bangladesh, saboda matsanantan manufofi na gwamnatin na Myanmar.

Sakamakon zargin da Gambia ta yi wa Myanmar din na keta dokokin kisan kiyashi na 1948, shi ne ya sa kotun duniyar ta ICJ ta gayyaci Myanmar da ta je ta kare kanta.