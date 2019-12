A cikin hotuna: Yadda aka yi bikin kirsimeti a duniya

A Australia da Amurka, an gudanar da addu'o'i a daya daga cikin ranaku mafi muhimmanci ga mabiya addinin kirista.

Ga wasu daga cikin kyawawan hotunan da aka dauko daga sassa daban-daban na duniya.

Colombo, Sri Lanka

Hakkin mallakar hoto EPA

Yara mabiya darikar Katolika sanye da tufafi da fuka-fukai mai nuna alamar kwaikwayar mala'iku, a Majami'ar St Anthony.

Tana daya daga cikin majami'u uku da 'yan kunar bakin wake suka kai wa hari a daren bikin Ista, inda mutum 54 suka mutu nan take, sama da 300 kuma suka mutu a sauran sassan kasar.

Abu Dhabi, Kasar Hadaddiyar Daular Larabawa

Hakkin mallakar hoto EPA

Matashiya na kunna kyandir a Majami'ar St. Joseph"s Cathedral Catholic, da ke birnin Abu Dhabi na kasar Hadaddiyar Daular Larabawa, inda kasar ke da mabiya addinin Kirista da suka kai kashi 5 cikin 100.

Hanoi, Vietnam

Hakkin mallakar hoto AFP

Wannan matar na daukar hoton dauki da kanka a wajen Majami'ar Cathedral a birnin Hanoi na kasar Vietnam a ranar 24 ga watan Disamba 2019

Paris, Faransa

Hakkin mallakar hoto EPA

Bishop Philippe Marsset shi ne ya jagoranci addu'ar tsakar dare a Majami'ar Saint Germain l'Auxerrois.

A karon farko cikin sama da shekaru 200, an yi addu'o'in kirsimeti ba a cikin majami'ar Notre-Dame cathedral ba wadda ibtila'in gobara ya fada mata a watan Afirilu.

Nairobi, Kenya

Hakkin mallakar hoto Reuters Image caption A daren kirsimeti, mabiya sun taru a Majami'ar Fort Jesus da ke birnin Nairobi na kasar Kenya.

A daren kirsimeti, mabiya sun taru a Majami'ar Fort Jesus da ke birnin Nairobi na kasar Kenya, ranar 25 ga watan Disamba 2019.

Bethlehem, a yankin Falasdinu

Hakkin mallakar hoto EPA

An gudanar da addu'o'i a daren kirsimeti a Yammacin Kogin Jordan, garin da littafin Injila ya ce a can aka haifi Annabi Isa AS.

Birnin Vatican

Hakkin mallakar hoto AFP

Wannan shi ne karo na bakwai da Fafaroma Francis ke jagorantar addu'o'in kirsimeti.

A sakonsa na wannan rana Fafaroma ya ce ''Ubangiji yana kaunar kowa ciki har da mafiya aikata munanan zunubai,'' sakon dai mabiya addinin Kirista na kallonsa a matsayin shagube ga dambarwar da ta mamaye Fadar Vatican.

Sydney, Australiya

Hakkin mallakar hoto EPA Image caption Zanen Shugaba Scott Morrison sanye da rigar da ba a rufe maballinta ba, mai adon furanni

Sa'o'i gabannin bikin kirsimeti, aka yi zanen suka ga Firai Minista Scott Morrison sanye da riga mai budadden gaba da furanni, a daidai lokacin da kasar ta yi fama da wutar daji mafi muni a tarihi.

Dukkan hotuna suna da hakkin mallaka