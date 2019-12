Manyan rashin da aka yi a nahiyar Afirka a 2019

Hakkin mallakar hoto _

Waiwaye kan wasu mashahuran mutanen nahiyar Afirka da suka yi bankwana da duniya a 2019.

Junairu

Oliver Mtukudzi, Mawakin kasar Zimbabwe, mai shekaru 66:

Ya zama fitacce ne a 1970, lokacin juyin-juya halin shugabancin fararen fata tsiraru, baitukan wakokinsa cike suke da sakonni kan abubuwan da suka shafi al'umma kamar HIV/Aids da kuma sharhi kan al'amuran siyasa.

Houari Manar, Mawakin kasar Algeria, ya mutu yana da shekara 37:

Daya daga cikin fitattun kuma 'yan kwalisan mawaka da ke waka da salo da kuma kayan kidi na gargajiya, ya mutu ne yayin yi masa wata tiyatar kwalliya, masu sukar sa ba sa son yadda yake aike sakonsa ga al'umma ta cikin wakokinsa, sakonni ne irin na abin da ya shafi ci gaban Luwadi.

Hugh Lewin, Dan Afrika ta kudu kuma mai fafutuka kan yaki da mulkin wariya, ya mutu yana da shekara 79:

Ya lashe kyautar Olive Schreiner a 2003 saboda tarihin zamansa a kurkuku da ya rubuta da abokan zamansa na gidan yarin na tsahon shekaru bakwai yayin mulkin wariya, ya kuma rubuta duk halin da suka tsinci kansu ne a bayan bangon Bible.

Ahmed Hussein-Suale, Dan jarida mai binciken kwakwaf a kasar Ghana, an kashe shi yana da shekara 31:

An harbe shi a kusa da gidansu da ke Accara, babban birnin kasar, yana daya daga cikin 'ya'yan kungiyar Tiger Eye Private Investigations kuma shi ne ya yi bincike kan cin hancin da ke hukumar kwallon kafa ta Ghana. Jami'an 'yansanda sun yi amannar an kashe shi ne saboda aikinsa.

Febireru

Bisi Silva 'Yar Najeriya mai aikin zane, shekarar ta 56 ta mutu:

Ita ce ta kirkiri cibiyar da ake kira The Centre for Contemporary Art da ke Lagos da kuma makarantar Asiko Art, ta kirkiro wani shiri kan yadda zane yake a nahiyar Afrika kuma da tattauna da BBC a 2014 mahimmancin ajiye zane-zanen tarihi, inda ta ce yadda ake ajiyar kayan tarihi da al'ada na gargajiya na lalacewa.

France-Albert René, Tsohon shugaban kasar Seychelles, mai shekara 83:

Ya yi juyin mulki ne a 1977 - shekara daya bayan samun 'yancin kai daga Birtaniya - Ya kuma karbe ikon tekun India na tsahon shekara 27. Magoya bayansa ke cewa ya samar da shirye-shiryen taimaka wa al'umma, amma masu adawa da ganin ya yi mulkin kama karya ne da ya murkushe 'yan tawaye.

Dorothy Masuka, An haife ta a Zimbabwe amma mawakiyar kasar Afrika ta kudu ce, ta mutu tana da shekara 83:

Daya daga cikin mashahuran mawakan Afrika ta kudu a shekarun 1950 ta rubuta wasu daga cikin manyan wakokin da suka yi tashe a shekarun.

Caroline Mwatha, mai fafutukar kare hakkin bil adama, shekarunta 37:

An san ta wajen tara bayanan kisan azarbabin jami'an 'yansanda sai da ta yi batan dabo na tsahon kwanaki biyar kafin daga bisani a gano gawarta a dakin ajiye gawa da wani suna na daban.

Hukumomin kasar suka ce ta mutu ne bayan wani zubar da ciki da ta yi wanda ya zo mata da matsala.

Charles Mungoshi, Marubuciya 'yar Zimbabwe, Shekarunta71:

Fitaccen marubucin wakoki da littattafai wanda ya lashe kyautar the Commonwealth Writers na littafin da yafi kowannne a nahiyar Afrika a shekarar 1988- sai kuma shekara goma bayan haka ya kara lashewa.

Chris Kantai, tauraron mawakin salon kidan zamani na hip-hop dan Kenya, mai shekaru 40:

An san shi da lakabin "Katanda" wanda kuma ake daukar sa daya daga wadanda suka kawo salon kidan hip-hop Kenya, ya fara samun daukaka ne lokacin da yake waka a kan kwalta, yadda yake tsara kalaman wakarsa ya sa ya zama daya daga cikin wadanda aka fi kauna a shekarun 2000.

Maris

Med Hondo, mai shirya fim dan kasar Mauritania, ya mutu yana da shekara 82:

Ana daukar shi a matsayin daya daga cikin wadanda suka assasa wajen kallon fim na Cinema, ya lashe kyautarsa ta farko a fim dinsa mai suna Soleil O, a shekarar 1967. Fim din ya yi magana ne kan yadda matasan Afrika ke turmutsutsun shiga Paris, da kuma yadda ake nuna wariyar launin-fata a Faransa.

Okwui Enwezor, Dan Najeriya mai lura da gidan tarihi, shekarunsa 55:

An girmama shi saboda daukar kayayyakin tarihin nahiyar Afrika da ya yi da muhimmanci kuma yake tallata su a duniya. An haife shi ne a Calabar, ya bar Najeriya ya koma Jami'ar New York inda ya fara buga mujalla kan abubuwan zamani da ke faruwa a Afrika a farkon shekarun 1990.

Bernard Dadié, Marubucin dan kasar Ivory Coast, Shekara 103 ya yi a raye:

Ya yi fice a ayyukan rubuce-rubucensa na shagube kan rayuwa karkashin turawan mulkin mallaka, wata wakarsa mai suna Dry Your Tears.

Gabriel Okara, mawaki kuma marubucin littafi dan Najeriya, mai shekara 97:

Ana daukar sa a matsayin marubucin wakoki na zamani a kasashen da ke magana da turancin Ingilishi a nahiyar Afrika, ya shahara da sautin muryarsa a shekarar 1964.

Simaro Lutumba, Mawakin kasar Congo, mai shekara 81:

Mashahurin mai kidan jitar gargajiya kuma marubucin waka, yana daya daga cikin wadanda suka iya kida a Jamhuriyar Dimokradiyyar Congo wanda ya kwashe shekaru 60.

Pius Adesanmi, Malamin makaranta a Canada wanda aka haifa a Najeriya, mai shekaru 47:

Babban darakta a jami'ar Carleton wata cibiyar nazarin nahiyar Afirka da ke Canada, ya mutu cikin hadarin jirgin Ethopia daga Addis Ababa zuwa Nairobi, yana da mabiya sosai a kafafen sada zumunta, inda ya ke sukar shugabannin Najeriya.

Afrilu

Richard Mouzoko, Likita dan Kamaru, Shekararsa 42:

An harbe shi a wani asibiti da ke Butembo a Jamhuriyar Dimokradiyyar Congo, inda yake lura da masu fama da cutar Ebola.

Alfred Taban, Dan jaridar kudancin Sudan, mai shekaru 62:

Shi ne ya kirkiri Jaridar Khartoum Monitor, kuma jaridar turancin Ingilishi ta farko a kasar, an kaddamar da ita a shekarar 2000 inda kuma aka sauya mata suna daga baya zuwa Juba Monitor bayan kudancin Sudan din ya samu 'yancin kai.

Ya kuma yi wa BBC rahoto, hukumomi sun sha kulle shi saboda kokarinsa na fadin gaskiya.

Papy Faty, matashin dan kwallon kasar Burundi, shekarunsa 28 a duniya:

Ya mutu sanadiyyar bugawar zuciya, ya fadi ana tsaka da wasa a Eswatini. ya fara buga wasansa na kasa da kasa ne a watan Yuni 2008, ya ci kwallo uku cikin wasa 28 da ya buga.

Mayu

Binyavanga Wainaina, Marubucin kasar Kenyan writer, mai shekara 48:

Ya lashe kyautar rubutu ta Caine 2002, ya kuma yi fice kan rubutunsa na shagube da ya yi a duka duniya How to Write About Africa. an wallafa sunansa cikin mutane dari mafi karfin fada a ji a 2014, saboda fadi tashinsa kan kare hakkin 'yan luwadi.

Reginald Mengi, Tanzanian media mogul, 75:

Ta hanyar gungun masana'antunsa na harkokin sarrafa abubuwa da hakar ma'adanai da kuma yada labarai, ya mallaka a gidajen jarida da na radiyo da talabijin. A 2014 mujallar Forbes ta yi kiyasin yana da kudi da suka kai dala miliyan 560.

Fred Brownell, wanda ya tsara tutar Afrika ta kudu, shekararsa 79:

Tutar da ya cika da kaloli daban-daban ta nuna yadda kasar ta bar hannun 'yan mulkin wariya, sannan kuma ta nuna yadda mutanen ke da al'adu daban-daban ke hade wuri guda a matsayin kasa daya, shi ne dai ya kuma zana tutar kasar Namibia.

June

Mohammed Morsi, tsohon shugaban kasar Egypt, da ya mutu yana da shekara 67:

Shi ne shugaban kasar na farko zababbe, sojoji sun kuma hambarar da shi ne a 2013 bayan shekara daya kacal a ofis. Daya ne daga cikin manyan kungiyar Muslim Brotherhood da aka haramta a kasar, an daure shi saboda ana tuhumarsa da leken asiri, a zauren kotu ya fadi ana tsakiyar shari'arsa ya mutu.

Seare Mekonnen, Shugaban Sojojin kasar Ethiopia, ya mutu yana tsakanin shekara 64 da 65:

Dogarinsa ne ne ya harbeshi a tsakiyar birnin Addis Ababa, yayin da yake kokarin hana wani juyin mulki. shekara daya kawai ya yi a matsayin shugaban sojojin kasar, bayan nadin da Firaminista Abiy Ahmed.

David Koloane, Dan kasar Afrika ta kudu mai zane-zane, mai shekaru 81:

Daya daga cikin 'yan sahun farko da ya sarayar da lokacinsa wajen samar da dama ga masu zane bakaken fatar da suka yi fafutukar yakar wariyar launin fata a Afirka ta Kudu. kuma marubuci ne masanin tarihi abin kwaikwayo wajen ayyukansa na zane.

Yuli

Bob Collymore, Dan kasuwa mazaunin Kenyan, mai shekara 61:

Wanda aka haifa a kasar Guyana, shugaban kamfanin Briton, daya daga cikin kamfanonin da suka samu nasara a gabashin Afirka, Safaricom, kamfanin waya da ke bai wa mutane damar aikewa da kudi koda ba su da asusun banki.

Nomhle Nkonyeni, Jarumar fim ta Afrika ta Kudu, mai shekara 77:

Tsohuwar 'yar wasan dambe kuma mai fitowa a fina-finan talabijin, tana daya daga cikin ginshikan mambobin 'yan wasan 1960 da suka hadu da fararen fata domin gudanar da wani wasa lokacin mulkin wariya na nuna kin jinin wariyar launin fata.

Mandla Maseko, Dan Afrika ta Kudu mai zuwa duniyar wata, shekarunsa 30:

Ana masa lakabi da Afronaut da Spaceboy, matukin jirgin saman ya mutu ne a hadarin babur, ya samu damar zama bakar fata na farko da zai fara zuwa duniyar wata a 2013, in da ya samu nasara cikin sama da mutane miliyan da ya samu gurbi cikin mutum 23 a makarantar nazarin sararin samaniya a Amurka.

Hodan Nalayeh, 'Yar jaridar Somaliya, shekararta 43 ta mutu:

Ta mutu ne cikin wani harin 'yan bindiga da ya ritsa da ita a wani hotel Kismay. Duk da cewa ta girma a Canada, Nalayeh ta koma Somaliya a bara domin gudanar da wani shirin talabijin a tasharsu ta Integration, da ke intanet da shirin zai mayar da hankali kan 'yan Somaliya a Canada da yadda suka watsu a kasashen waje.

Marc Batchelor, Tsohon dan kwallon kafar Afrika ta kudu, ya mutu yana da shekara 49 a duniya.

Tsohon dan wasan gaba ne, wanda ya taba buga kwallo a babban kulob din Afirka ta Kudu, Kaizer Chiefs, an harbe Orlando Pirates da Mamelodi Sundowns a wajen gidansa a Johannesburg.

Beji Caid Essebsi, Tsohon shugaban Tunisiya, ya mutu yana da shekara 92:

Shi ne shugaban duniya ma fi shekaru lokacin da ya rasu, magoya bayansa na ganin shi a matsayin wanda ya yi kokarin rike kasar a matsayin wadda ba ta damu da addini ba.

Ya yi aiki karkashin shugabannin kama-karya biyu kafin daga bisani ya zama shugaban farko na kasar zababbe a 2014.

Johnny Clegg, Mawakin dan kasar Afrika ta Kudu, ya mutu yana da shekara 66:

Ana kiran sa da "White Zulu", inda yake magana kan mulkin fararen fata tsirari da suka yi shugabanci a 1994. Kidansa da aka fi sani shi ne Asimbonanga, da ya saki a 1987.

Agusta

Kacaman (sunansa na gaskiya Darcy Irakoze), Fitacce tauraro a YouTube dan kasar Burundi, mai shekara shida.

Ya fara zama mashahurin yaro ne mai gudanar da wasan bandariya kuma yana gudanar da wasan bandariya da wasu fitattun kasar Burindin, yaron da ke makarantar ya mutu ne saboda fama da Malaria da ya yi, wadda daya ce daga cikin manyan cutukan da ke kashe yara a Afrika.

Uyinene Mrwetyana, Daliba a jami'ar Afrika ta Kudu, shekara 19:

Mummunan fyaden da aka yi mata wanda ya kai ga mutuwarta a gidan waya a birnin Cape Town, ya janyo wata mummunar zanga-zanga a kasar kan karuwar cin zarafi da ake yi wa mata a kasar, wanda ya kashe ta daga baya an yanke masa daurin rai da rai har sau uku.

John De'Mathew (sunansa na gaskiya John Ng'ang'a), mawakin kasar Kenyan, mai shekaru 52:

Fitacce ne da yadda yake sanya hular malafa fara, ya mutu ne cikin hadarin mota, ana masa lakabi da "King of Kikuyu music" saboda yana waka ne kawai da yaran Kikuyu - daya daga cikin manyan yarukan Kenya. Ya fitar da albam 50 cikin shekara 30.

DJ Arafat (sunansa na gaskiya Ange Didier Huon), mawakin kasar Ivory Coast, shekara 33:

Ana masa kirari da sarkin rawar coupé-décalé, daya daga cikin wakokinsa manya ita ce Dasabado, wadda sama da mutane miliyan takwas suka kalle ta a safin YouTube. Ya mutu bayan hadarin babur, ya yi shuhura da yadda yake kwalliyarsa.

Sir Dawda Jawara, Zababben shugaban Gambiya na farko, mai shekara 95:

Likitan dabbobi da ya rikide zuwa dan siyasa ya jagoranci kasar da ta karbi 'yancin kanta daga Birtaniya a 1965, kuma Queen Elizabeth ta ba shi lambar girma shekara guda bayan 'yancin kai. Shi ne ke rike da ragamar kasar har lokacin da aka yi masa juyun mulki a 1994, ya yi gudun hijira zuwa Birtaniya na tsawon shekaru.

Satumba

Robert Mugabe, Shugaban kasar Zimbabwe ba farko bayan 'yancin kai, ya rayu shekara 95:

Mutumin da ya kawo karshen mulkin turawan mulkin mallaka a Zimbabwe ya mutu a Singapore. An hambare shi ne a wani juyin mulki a 2017, bayan kwashe shekara 37 kan karagar mulkin kasar.

Chester Williams, Dan wasan zari rugar Afrika ta Kudu, mai shekaru 49:

Tsohon dan wasan gefen shine bakar fata na farko da ya halarci kafin cin duniya wanda Afrika ta kudun ta doke News Zealand da ci 15 da 12, shekaru 24.

Zine al-Abidine Ben Ali, Tsohon shugaban kasar Tunisiya, mai shekara 83:

An hambarar da shi a 2011, a karon farko na tasowar guguwar sauyin kasashen Larabawa, bayan kwashe shekaru 23 a kan mulki, inda ya yi gudun hijira zuwa Saudi Arabia, inda kuma a nan ne ya mutu. Ana yi masa kirari da wanda ya daidaita tattalin arzikin kasar.

Oktoba

Isaac Promise, Dan kwallon kafar Najeriya, mai shekara 31:

Kyaftin din Super Eagles wadanda suka lashe kyautar azirfa a 2008 a wasan Olympics, ya kuma fara bugawa wata kungiya a Amurka wasa bayan ya buga kaka 12 a Turkiyya.

Andile Gumbi, Dan fim din kasar Afrika ta kudu, mai 36:

Ya fito a matsayin Simba a fim din The Lion King wanda ake a dandali shekaru 10 daga 2013 a Australia da Shangai da Johennesburg da London har ma da New York. ya mutu ne sakamakon bugun zuciya da ya hadu da shi a Isra'i yayin wani wasan kwaikwayo.

Bernard Muna, Lauya ne a Kamaru, mai shekara 79:

Mataimakin mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta duniya ta Rwanda daga 1997 zuwa 2002, ana masa ganin fusataccen mai kare hakkin dan adam a inda ya ke aiki. Ya yi takarar shugaban kasa a 2011.

Nuwamba

Bogaletch Gebre, Ami yaki da kaciyar mata a Ethiopia, yar shekara 59:

Ta samu kyautar King Baudouin a Belgium a 2013, na ganinta a matsayin wadda ta yi yaki da kaciyar mata abin da ya ja raguwar matsalar a wasu bangaren Ethopian. Ta kuma fara yaki da hakan ne shekara daya bayan anyi wa yar uwarta wacce ta rasu sakamakon hakan.

lmaas Elman, mai fafutuka 'yar Somaliya da Canadian:

Daga wani fitaccen gida da ke wayar da kai game da zaman lafiya, ta girma a Canada yayin yakin basasa. hukumomi sun ce an kashe ta an kashe ta da harsashi bisa kuskure lokacin da take shiga filin tashin jirgi na Mogadishu. Mahaifinta ma Elman Ali Ahmed shi ma an harbe shi a birnin a 1996.

Disamba

Rashied Staggie, shugaban wani gungun 'yan daba a Afrika ta kudu, 59:

Gawurtaccen shugaban wata kungiyar 'yan daban a birnin Cape town, an harbe shi a wajen gidansa. a 1996, aka kashe dan uwansa da shima babbane a kungiyar kuma aka kona gawarsa, samu dakile harkar saye da sayerwar kwayoyi ne suka yi masa hakan.

Ahmed Gaid Salah, Shugaban sojin kasar Algeria, 79:

Shi ne ya matsawa tsohon shugaba Abdulaziz Bouteflika ya yi murabus a watan Afrilu bayan wasa zanga-zanga, shi kadai ne yaa yi ragowa cikin tsofaffin sojin da suka yi yaki da turawan mulkin mallaka na faransa a 1954 zuwa 1962.