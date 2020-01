Manyan abubuwan da suka faru a harkar wasanni a 2019

Hakkin mallakar hoto Fifa Image caption Tawagar Brazil yan kasa da shekara 17

Daya daga cikin manyan abubuwan da suka faru a 2019 akwai batun gasar cin kofin duniya kashi biyu ta maza da ta mata.

An gudanar da gasar cin kofin duniya ta maza 'yan kasa da shekara 17 a kasar Brazil kuma a nan din ma matasan tawagar Golden Eaglets ta Najeriya, wadda ta lashe kofin har sau shida ce da kuma ta kasar Angola kadai suka samu tsallakawa zagayen 'yan 16, sai dai ba su matsa ko ina ba daga nan.

Mai masaukin baki Brazil ce ta lashe kofin gasar, wadda ta gudana tsakanin watan Oktoba zuwa Nuwamba.

A bangaren mata kuwa, kasashen Afirka sun fafata a gasar cin Kofin Duniya wadda kasar Faransa ta karbi bakunci a watan Yuni zuwa Yuli. Sai dai 'yan matan Kamaru ne kadai suka samu damar tsallakawa zagayen 'yan 16 yayin da aka fitar da sauran a matakin rukuni.

Kasar Amurka ce dai ta lashe gasar yayin da 'yan matan kasar Netherlands suka zama na biyu.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Tawagar kwallon kafar matan Amurka

A bangaren kyautuka kuma, an gudanar da manyan bukukuwan da aka saba duk shekara na gwarazan 'yan kwallon duniya da kuma na nahiyoyi.

Lionel Messi dan kasar Argentina mai taka wa Barcelona leda ne ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon duniya ta Ballon d'Or karo na shida sannan kuma ya lashe ta ''Fifa The Best,'' abin da ke nufin ya zarce babban abokin hamayyarsa Cristiano Ronaldo, wanda shi kuma ya lashe ta sau biyar.

Sauran wadanda suka lashe kyautuka sun hada da Alisson Becker mai tsaron ragar Liverpool da ya zama gola mafi kwazo, da Jurgen Klopp kocin Liverpool a matsayin kocin duniya.

A bangaren mata kuwa, Megan Rapinoe 'yar kasar Amurka ce ta lashe kyautukan guda biyu tare da Messi. Mohammed Salah ne gwarzon dan kwallon kafar nahiyar Afirka, yayin da abokin wasansa a Liverpool Virgil van Dijk ya lashe kyautar ta nahiyar Turai.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Gwarazan shekarar 2019

A manyan lig-lig din kasashen Turai, Manchester City ce ta lashe Firimiyar Ingila, Bayern Munich ce ta ci Bundesliga, PSG ta ci Ligue 1, Barcelona ta ci La liga, Juventus ta ci Serie A, yayin da Enyimba International F.C. ta lashe ta Najeriya.

A wasan kwallon Tennis kuwa, a manyan gasar da aka buga guda hudu wadanda ake kira Grand Slam da suka hada da Australian Open da French Open da Wembledon da kuma US Open, Novak Djokovic ne ya lashe gasar Australian Open ta maza bayan doke abokin karawarsa Rafa Nadal da ya yi.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Fitattun matan kwallon Tennis

A bangaren mata kuwa Naomi Osaka ta Japan ce ta lashe gasar bayan nasarar da ta samu a kan Petra Kvitova.

Sai gasar French Open wadda ake kira Roland Garros ta bangaren maza wadda Rafa Nadal ya lashe bayan samun nasara kan Dominick Thiem dan kasar Austria, sai kuma Ashleigh Barty ce ta lashe gasar a bangare mata.

Djokovic ne ya lashe gasar Wembledon ta maza bayan Aust Open da ya lashe, sai dai a wannan karon Roger Federer ya doke. Hakan na nufin shi kadai ya doke manyan masu tarihi a wasan Tennis cikin shekara guda.

A bangaren mata kuma Simona Halep ce ta doke Serena Williams a wasan karshe na gasar kuma ta zama gwarzuwar gasar.

Shi ma Rafa Nadal ya dawo da karfinsa ya lashe US Open bayan lashe French Open da ya yi a watan Yuni.

Ita kuma Bianca Andreescu ce ta doke Serena Williams - wato rashin nasara biyu kenan Serena ta yi a shekarar a wasan karshe.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Zakaran boxing din duniya ajin masu nauyi

A bangaren Boxing Anthony Joshua ya kwato kambunsa na IBF da WBA da kuma na WBO wanda Ruiz ya kwace daga hannunsa wata shida da ya gabata a New York.

An yi damben ne a Diriyah Arena a birnin Riyad na Saudiyya a gaban 'yan kallo sama da 14,000.

Yanzu Joshua, mai shekara 30, ya shiga tarihin 'yan damben boksin na duniya da suka taba kare kambun zakaran damben duniya ajin masu nauyi, wadanda suka hada da Muhammad Ali da Lennox Lewis da Evander Holyfield da Mike Tyson da Floyd Patterson.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Zakaran tseren gudu na London Marathon

An yi ta samun karuwar kalaman nuna wariyar launin fata a duniya a wannan shekarar musamman a nahiyar Turai kuma ita ma Ingila ta fuskanci irin wannan matsalar. A baya-bayan nan an yi wa yan wasan Tottenham da na Chelsea da na Manchester United, wanda ba kasafai aka fiye samu ba a Ingilan a baya.

Nasarar da Super Falcons ta yi na daukar kofin gasar Wafu a karo na 9 ta zo cikin wani salo na musamman, domin kuwa a duka wasannin da ta buga ba ta yi rashin nasara ba.

Kazalika a wasannin ne ta ci Nijar kwallo 15 rigis. An ci kwallo 9 a minti 45 na farko sannan aka zira 6 bayan hutun rabin lokaci.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Tawagar matan Najeriya

A gasar zakarun nahiyar Afirka kuwa, a iya cewa har yanzu ba a samu zakaran gasar ba sai dai kofin na tare da Espérance de Tunis, abin ko da ya faru shi ne wasan karshe da ake yi kashi biyu a wannan shekarar ya zo da matsala.

Wydad Casablanca ta Morocco ita ta fara karbar bakuncin gasar ta ci kwallo aka hana bayan duba na'urar VAR, a wasa na biyu da ya gudana a Tunusia gidan Espérance de Tunis, Wydad Casablanca aka fara ci ta rama sai aka hana, suka ce a duba VAR sai aka ce ba a zo da ita ba.

Tun kusan minti na 54 da suka farke aka hana ba a ci gaba da wasa ba har lokaci ya kare.

Shugabannin CAF suka yi iya kokarinsu amma 'yan wasan Wydad Casablanca suka ki komawa.

A karshe CAF ta ce an soke wasan za a kara maimaitawa amma har yanzu ba a maimata ba.

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Filin wasa na Espérance de Tunis yayin hatsaniya a wasan karshe na CAF Champion

Liverpool ce ta lashe kofin zakarun nahiyar Turai ta kuma samu damar halartar kofin zakarun duniya da ya gudana a Qatar inda nan ma ta lashe shi.

Liverpool din ta cinye Flamengo da ci daya mai ban haushi ta hannun dan wasan kasar Brazil Roberto Firmino.

Hakkin mallakar hoto GIUSEPPE CACACE Image caption Yan wasan Liverpool yayin murnar lashe kofin zakarun duniya

Ya zuwa yanzu koci 28 aka kora a Ingila daga watan Agusta zuwa Disamba, kama daga gasar Premier Championship da lig one da Premier League.

A premier an kori Marco Silva an maye gurbinsa da Carlo Ancelotti a Everton, a Tottenham kuwa an kori Mauricio Pachettino an kawo Jose Mourinho a madadinsa, sai Unai Emery da aka maye gurbinsa da Mikel Arteta a Arsenal.