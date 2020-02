Hakkin mallakar hoto Getty Images

Bernie Sanders is projected to narrowly win the New Hampshire Democratic primary contest, a race that also culled the crowded field by two.

Dan takara Sanata Bernie Sanders ya lashe zaben fidda gwani da jam'iyyar Democrat ta gudanar a jihar New Hampshire ta Amurka da gajeruwar tazara.

A yinin ne kuma 'yan takara biyu suka janye saboda sun kasa kawo kuri'un da suke bukata tsakanin sauran 'yan takarar.

Mista Sanders ya bayyana nasararsa a "matsayin farkon karshen" Mista Trump.

Jihar Nevada ce jiha ta gaba da 'yan takarar za su fafata ranar 22 ga watan fabrairu.

Pete Buttigieg ne ya zo na biyu, inda Sanata Amy Klobuchar ta jihar Minnesota ta zo ta uku.

Amy Klobuchar ce ta ke mataki na uku

Ita kuma Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun yi na hudu da na biyar.

Amma dan kasuwa Andrewa Yang da Sanata Michael Bennet sun janye daga takarar.

Fiye da 'ya'yan jam'iyyar 280,000 ne suka kada kuri'unsu a jihar ta New Hampshire a daren Talata, kuma sun ba Mista Sanders kashi 26 cikin 100.