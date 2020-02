Hakkin mallakar hoto EPA Image caption Suna cikin wadanda gwamnatin Amurka take kokarin kwashewa daga cikin jirgin

Amurkawa 40 ne suka kamu da annobar cutar coronavirus a cikin babban jirgin ruwan nan na Diamond Princess, a cewar hukumomi.

Suna cikin mutum 400 'yan Amurka da za a kwashe daga jirgin ruwan a tashar jirgin ruwan Japan.

Akasarinsu na kokarin barin jirgin zuwa Amurka a jiragin sama biyu da gwamnatin Amurka ta kawo. Sai dai wadanda suka kamu za a bar su ne a asibitocin Japan.

A gefe guda kuma, China ta kara tsaurara yanayin zirga-zirga a yankin Hubie, cibiyar cutar ta coronavirus.

Me ke faruwa a cikin jirgin?

An killace jirgin Diamond Princess ne a tashar ruwan Yokohama ta kasar Japan dauke da mutum 3,400 tun ranar 3 ga watan Fabarairu bayan wani mutum ya fita daga jirgin a Hong Kong daga baya kuma aka gano yana dauke da cutar.

Jirgin, shi ne ke dauke da masu cutar mafi yawa a fadin duniya bayan kasar China.

Mahukuntan Japan sun ce yawan masu dauke da cutar sun karu daga 70 zuwa 355 a cikin jirgin.

Amurkawa 40 din da suka kamu za a ba su kiulawa ne a Japan. Darakta a cibiyar National Institute of Allergy and Infectious Diseases ne ya tabbatar wa da shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS.