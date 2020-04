Real Madrid ta jinkirta dauko Mbappe, Liverpool na zawarcin Soumare

Real Madrid ta jinkirta yunkurin da take yi na dauko dan wasan Faransa, Kylian Mbappe, mai shekara 21, daga Paris Saint-Germain sai shekarar 2021 saboda annobar coronavirus. (AS)

Arsenal, Chelsea da kuma Celtic na sha'awar sayo dan wasan Middlesbrough da Jamhuriyar Ireland mai buga gasar U17 Calum Kavanagh, dan shekara 16. (Sun)

Liverpool ita ce kungiya ta baya bayan nan da ta nuna sha'awar sayo dan wasan tsakiya na Lille Boubakary Soumare, mai shekara 21. Real Madrid, Manchester United, Chelsea da kuma Newcastle dukkansu na son dauko dan wasan mai buga gasar U21 a Faransa. (Sport)

Kazalika Liverpool na son dauko dan wasan Brazili Diego Carlos, mai shekara 27, daga Sevilla. (Marca)

AC Milan ta tuntubi Manchester City kan dauko dan wasanta David Silva. Kwantaragin tsohon dan wasan na Spaniya mai shekara 34 zai kare a karshen kakar wasa ta bana. (Corriere Dello Sport - in Italian)

Kazalika AC Milan ta ware zunzurutun kudin da ya kai £35m domin sayo dan wasan Arsenal dan kasar Uruguay Lucas Torreira, mai shekara 24. (Corriere Dello Sport - in Italian)

Manchester United na fafutukar neman kungiyar da za ta sayi Alexis Sanchez, mai shekara 31, saboda ya ki amincewa a rage albashinsa. Dan kasar ta Chile, wanda ke zaman aro a Inter Milan, na da sauran shekara biyu a Old Trafford . (Standard)

Yannick Bolasie, mai shekara 30, zai koma Everton daga Sporting Lisbon a bazara, a cewar jami'ansa. Dan wasan na Jamhuriyar Dimokradiyyar Congo yana can kungiyar ta Portugal a matsayin aro amma ba sa so su saye shi. (Record - in Portuguese)