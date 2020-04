Hakkin mallakar hoto NASA Image caption Marigayi Rishi Kapoor

Kwana daya bayan mutuwar fitaccen dan wasan fim Irrfan Khan, mun sami rahoton mutuwar Rishi Kapoor bayan ya shafe shekaru biyu yana jinyar cutar kansa.

Rishi Kapoor mai shekara 67 ya mutu ne a asibitin Sir HN Reliance Foundation da ke birnin Mumbai na kasar Indiya.

Matarsa ​​da Neetu Kapoor ce ke jinyarsa yayin da rai yayi halinsa, kuma dan uwansa ​​Randhir Kapoor ne ya sanar da rasuwar ta sa.

Shahararren tauraron fim, Amitabh Bachchan ya bayyana cewa mutuwar ta girgiza cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter:

"Rishi Kapoor .. ya tafi .. ya yi gaba .. Na halaka!"

A shekarar 2018, Rishi Kapoor ya kamu da cutar kansa, wanda hakan ya sa ya tafi birnin New York na tsawon fiye da shekara guda don karban magani.

Amma ya dawo Indiya a watan Satumba na 2019 bayan ya murmure.

Rishi Kapoor shi ne ɗan marigayi tauraron fim Raj Kapoor kuma yana da 'yan uwansa ​​Randhir, da Ritu Nanda da Rima Jain da kuma Rajeev Kapoor.

Ya yi fim dinsa na farko maisuna Bobby tare da Dimple Kapadia a 1973 kuma an gan shi a matsayin mai wasan kwaikwayo na yara a fina-finai kamar Shree 420 da Mera Naam Joker.

Ya kasance cikin fina-finan masu farin jini da aka fitar kamar Amar Akbar Anthony, Laila Majnu, Rafoo Chakkar, Sargam, Karz, Bol Radha Bol da sauransu.

Ya kuma fito a wasu fina-finai Kapoor and Sons, D-Day, Mulk da 102 Not Out.