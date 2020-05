Hakkin mallakar hoto Getty Images

Fargabar kamuwa da cutar korona a tashoshin ababen hawa ta taimaka wajen bunkasa hawa kekuna zuwa wuraren aiki.

An samu bunkasar bukatar keke da kashi 200 daga mutane da ke aiki a wuraren bayar da agajin gaggawa.

Dokar hana zirga-zirga ce ta kara janyo bukatar keken wadda aka fi samu daga masu zirga-zirga da kuma masu motsa jiki a fadin Burtaniya.

"An samu cinikin keke mai yawan gaske a kamfanin Halford wanda hannun jarinsa ya karu da kashi 23 cikin 100.

Wasu shagunan sayar da keken na ta kokarin ganin sun cimma bukatun abokan huldarsu. Kamfanin kekuna na Broadribb Cycles da ke Bicester yana sayar da kekuna 20 zuwa 30 a ko wanne mako, sai dai shugaban kamfanin Stuart Taylor ya ce shagon na sayar da keke 50 yanzu a kullum, kuma an samu karuwar bukatar gyaran kekunan.

"Abin ya zama kamar hauka," ya shaida wa BBC. "Mutane na janyo kekuna zuwa gareji domin neman sabbin tayoyi ko kuma wayoyin keke.

Muna karbar gyara ko kuma duba lafiyar keke mu cewa masu keken su zo su dauka gobe. Yaznu mukan ba da mako biyu masu zuwa domin duba lafiyar keken mutane."

A shagon gyaran keke na Lunar Cycles da ke arewacin Landan, mai gyaran keke a wurin ya ce, kasuwancin ya bunkasa, kuma layin da ake yi a wajen shegon kan shagalar da mutane daga dokar ba da tazara tsakaninsu.

Andrew Hassard da ke wurin saida keke na Mango da ke Ballyclare a arewacin Ireland ya ce, "Masa'antun hada keke suna samun bunkasa. mutane na cewa zan koma hawa keke bayan shekara 15-20 zan yi amfani da shi yayin dokar takaita zirga-zirga - sai su fara aiki da shi, domin kaucewa cunkoson tashoshin ababan hawa."

Wani bincike na baya-bayan nan da kamfanin tintuba na SYSTRA ya yi, ya ce kashi 61 cikin 100 na 'yan Birtaniya za su ci gaba da dar-dar da ta shoshin ababan hawa ko da bayan dokar kulle.

Adrian Warren wanda ke tafiyar da wani wurin harkokin kasuwancin keke, ya shaida wa BBC cewa, "A mako shida da ya gabata, mun ga yadda aka rika gwaje-gwaje kan tsarin ababawan hawa wanda kasar nan ba ta taba ganin irinsa ba, ya kuma bayyana zabin da yafi dacewa shi ne keke."

Samar da karin hanyoyin keke

Tsarin hawa keken yana bai wa ma'aikata damar neman biyan harajin kudin keken da suke siya.

Amma masu tukin keke na nuna tsaoro kan manyan tituna, kungiyoyin kare hakikin masu hawa keke sun kaddamar da binciken da ya nuna yadda layukan titi na keke 100 a burane 10 na Ingila ke da saukin tuki ga masu keke da kuma matafiya na kasa.

Sun fitar da taswirar wacce ta kirkiri karin layin da keke zai bi yayin wani rikici, a mafi yawan lokuta, kekunan kan hawa daya daga ciki layin da aka samar domin motoci.

Andrew Hassard da ke aiki a kamfanin keke na Mango ya ce yanzu mtane na son keke a matsayin wata hanya ta motsa jini yayin dokar hana fita

Binciken da aka gudanar a birnin Leeds ya yoi duba cikin biranen Ingila da ke da yawan kekuna, ya kuma gano mil 99.2 na manyan tituna a biranen Landan da Birmingham da Manchester da Leeds da Liverpool da Bristol da Leicester da Sheffield da Newcastle da kuma Cambridge da za su iya amfanan amfanar masu tafiyar kasa da na keke.

Birane da dama a duniya sun zama wani filin tafiyar kasa da kekuna, a wani mataki na amsa dokar hukumomi ta kulle sakamakon korona.

A Jamus, An samar da wani layin kekuna mai fadi da aka shata da wani zare da kuma robobi.

Faransa na shirin yin kilimita 650 kan titunanta ga masu keke, ciki har da samar da manyan hanyoyin keken saboda korona.

Wasu biranen irinsu Milan sunmayar da wannan sauyi na dindindin.

Gwamnatin Scotland ta sanar da ta ware fam miliyan 10 domin samar da hanya ta wucin gadi kan tituna, kuma gungiyar masu hawa keke ta UK ta bai wa ministoci a Westminster sahwarar su tauki irin wannan mataki.

An nsamar da anhohin tafiyar kasa da na keke na wucin gadi a titunan Burtaniya ya yindokar kullen da korona ta janyo

In London, the walking and cycling commissioner, Will Norman, told the Online magazine BikeBiz that the capital's public transport capacity is running at a fifth of pre-crisis levels, meaning post-lockdown up to eight million journeys a day will need to be made by other means.

A Landan, kwamishinan ......................, Will Norman, ya shaida wa wata mujallar intanet BikeBiz

Sakataren sufuri na Burtaniya Grant Shapps ya ce hakikanin gaskiya ya ji dadin yadda mutane ke barin motocinsu, gaba daya.

Mista Shapps ya shaida gidan talabijin na Sky cewa yana ganin tafiyar kasa da kuma keke na cikin fatar da za su iya kawo karshen wannan matsalar.

"Samar da wadannan titunan na yanzu za su sa mutane su kauce wa manyan tituna domin ta fiya kan inda suke aiki - wannan zai iya zama daya daga cikin nasarorin da za a samu idon an gama kullen," in ji shi.