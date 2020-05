Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Madagascar ta ce da maganin gargajiyarta ta warkar da masu ɗauke da cutar korona

Kasashen Afirka sun fara karkata ga maganin Madagascar na gargajiya da kasar ke ikirarin yana maganin cutar korona.

Madagascar ta ce ta aika wa Guinea-Bissau da maganin haɗi da na ƙasashe 14 na yammacin Afirka.

Tuni ƙasashen Equatorial Guinea da Nijar da Tanzania suka karɓi maganin, Najeriya ma ta karbi nata kason a ranar Asabar.

Shugaban kasar Guinea Bissau ne ya kawo wa shugaban Najeriya maganin na Madagascar.

Gwamnatin Nijar ta ce ta karɓi kwalin maganin da yawansa zai warkar da mutum 900, wato 300 masu ɗauke da cutar korona, 600 kuma a matsayin riga-kafi.

Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗi kan kaucewa amfani da maganin da ba a tabbatar da ingancinsa ba.

Hukumar ta ce ba ta tabbatar da ingancin tasirin maganin na Madagascar ba, kuma babu wani binciken masana game da shi.

Sai dai kuma shugaban Madagascar Andry Rajoelina ya ce "ana sukar ingancin maganin ne saboda an samar da shi ne daga Afirka"

Shugaban ya shaida wa wata kafar yaɗa labaran Faransa cewa "idan da a Turai aka samu wannan maganin, babu wanda zai nuna shakku akansa?"

Madagascar tana da mutum 183 da suka kamu da korona kuma mutum 105 daga cikinsu sun warke, kuma zuwa yanzu babu wanda cutar ta kashe a kasar.

Shugaba Rajoelina ya ce amfani da maganin gargajiyar ne ya warkar da masu ɗauke da cutar korona a kasarsa. Ya kuma ce sun warke ne cikin kwana 10.

Me ye asalin maganin Madagascar?

Masana tsirrai sun ce maganin ya samo asali ne daga wani tsiro da ake hada maganin maleriya, wanda a turance ake kira Artemisia annua, wanda dangi ne na tazargade da hausawa suka sani.

Malam Umar Suleiman mai karatun digiri na uku a fannin magungunan da akan samu daga bishiyoyi da dabbobi da ma'adinai, a Jami'ar Ahmadu Bello Zariya ya ce bishiyar ta samo asali ne daga China wacce ake amfani da ita wajen hada maganin maleriya na ACT.

Ya ce ganyen bishiyar tun 1972 aka gano cewa yana dauke da sinadarin da yake kawar da zazzabin maleriya.

Amma ya bambanta da ganyen tazargade da ake kira Artemisia Absinthium.

Dalilin tabbatar da ingancin maganin

Hukumar lafiya ba ta tabbatar da ingancin maganin Madagascar ba

Har yanzu lalabe ake ba a gano magani ko riga-kafin cutar korona ba. Akwai bincike da ake a kasashe da dama domin samar da maganin cutar.

Ko da yake sama da mutum miliyan hudu suka kamu da cutar a duniya amma kuma ana warkewa daga cutar idan an kiyaye wasu ɗabi'u na inganta garkuwar jiki da shawarwarin likita.

"Kusan kashi 90 na waɗanda suka kamu da korona suna warkewa, domin kana iya cin wasu abubuwa ko yawan shan ruwa kuma ka warke," kamar yadda Dr Sani Aliyu babban jami'i a kwamitin shugaban ƙasa kan yaƙi da korona a Najeriya ya shaida wa BBC.

Ya kuma ce duk da ba a sa ranar da Najeriya za ta karbo maganin ba, amma idan har an karɓo ya ce ba za a fara amfani da maganin ba har sai an bi ka'ida, an tabbatar da ingancinsa.

Sai dai Dr Muhammad Ibrahim Jawa shugaban wata makarantar koyar da kimiyar maganin gargajiya ta Afirka a Najeriya da ke Damaturu a jihar Yobe ya ce ma'aunin tabbatar da ingancin maganin gargajiya ba daidai yake da maganin bature ba. Kuma ba ma'aunin bature mutane suke amfani da shi a Afirka ba, domin tafiyarsu ba daidai ba.

"A maganin gargajiya ba sinadari ba ne domin ba mu da ma'aunin sinadarin da ke cikin itace amma ɗabi'ar ce da za a gano ko maganin da za a iya sha ne ko na shaƙa ko turarawa.

Farfesa Ibrahim Adamu Yakasai shugaban sashen binciken magunguna a Jami'ar Bayero Kano, ya ce maganin gardajiya na Madagascar abu ne wanda ake ganin ci gaba ne wanda idan aka tabbatar da ingancinsa zai taimaka wa mutane da dama.

Sai dai ya ce binciken tabbatar da ingancin magani yana ɗaukar lokaci, watakila har cutar ta wuce ba a kamamala binciken ba.

"Matakan da ake bi na gwajin magani domin tabbatar da ingancinsa ana ɗaukar lokaci, domin sai an gwada da dabbobi kafin a dawo kan mutane. Za a iya ɗaukar watanni ko shekaru kafin tabbatar da ingancin maganin."

Ya ƙara da cewa abu ne da ake buƙata da gaggawa saboda yadda cutar ke ci gaba da yaɗuwa a Najeriya ba sai an ɓata lokaci ba.

"Abin da Najeriya ya kamata ta yi shi ne ta diba illarsa da amfaninsa a jiki yadda zai kashe cutuka. sannan kuma a samu wadanda ke dauke da cutar a gwada ingancin maganin."

Ya kuma ce ko wane mai magani yana son kare maganinsa, don ba ya son kowa ya san yadda maganin yake domin a ɗinga amfani da shi yadda aka ga dama.

"Don haka Madagascar ba za ta so Najeriya ta yi binciken ƙwaƙwaf ba domin gano abin da maganin ya kunsa ba," in ji shi.

Shin Tazargade ne da Hausawa suka sani?



Umar Sulaiman, mai karatun digiri na uku a fannin magungunan da akan samu daga bishiyoyi da dabbobi da ma'adinai, a Jami'ar Ahmadu Bello Zariya ya ce bishiyar tana da bambanci da tazargade ta fuskar sinadaran da suke ɗauke da su amma dukansu dangi ɗaya ne.

Ya ce ba lalle ba ne sinadaran da ke cikin tazargaden da Hausawa suka sani a same su a ganyen da Madagascar ta ce yana maganin korona.

Sai dai Dr Muhammad Ibrahim ya ce dukkaninsu tazargade ne amma sukan bambanta daga yanki zuwa yanki da kuma ɗabi'unsu.

Ya ce ya taɓa zuwa bincike Madagascar lokacin da yake karatun digirisa na uku kuma har ya taɓa zuwa da samfurin ganyen bishiyar Madagascar.

"Dukkaninsu tazargade ne, amma sun banbamta ne saboda yanayin kasa da kuma sinadaran da suke ɗauke da su."

"Idan har za a yi noman tazargade a Nijar da kuma Najeriya za a samu bambanci saboda yanayin bambancin ƙasa."

"Idan da za a yi noman tazargade a kudancin Najeriya, to zai iya bambanta da wanda aka noma a arewaci," in ji Dr Jawa.

Cutukan da Hausawa ke amfani da Tazargade

Hausawa na amfani da tazargade wajen haɗa maganin maita da aljannu

Aliyu Muhammad Dan Hausa, masanin magungunan gargajiya kuma marubucin "Hausa Mai Dubun Hikima" da 'Kundin Magani" na itatuwa da tsirrai 1111 na haɗin guiwa da Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce Tazargade da yawa Hausawa na mafani da shi wajen magance cutuka bambanta.

Masanin ya ce ana amfani da tazargade wajen magance kamar matsalolin da suka shafi dattin ciki, kumburi da ƙugi na ciki.

Ana hada tazargade da kamar gauta da tsamiya domin maganin ciwon ciki. Ana kuma jiƙa shi a ajiye idan ya jiƙu duk lokacin da aka ci abinci a sha.

Ya kuma ce Hausawa na amfani da shi domin inganta garkuwan jiki.

Sannan a Bahaushiyar al'ada, Hausawa sun yadda da maita da camfi da shedanun boye. Bahaushe ya yadda idan yana shan tazargade yana da wahala wani shedani ya kama shi ta hanyar maita ko wata hanya ta daban.

Dan Hausa ya ce ana amfani da tazargade wajen magance cutuka da ke hana wa mutum rashin samun isasshen bacci ko wasu al'amurra na damuwa ko miyagun mafarkai.

Ingancin magungunan gargajiya



Dr Muhammad Ibrahim Jawa ya ce ba laifi be ne maganin da aka samar a Afirka, gwamnati ta karba ta gudanar da bincike don tabbatar da ingancinsa.

Sai dai ya ce ya kamata kamar gwamnatin Najeriya ta mayar da hankali ta inganta na cikin gida waɗanda za su wadaci kowa.

"A yi kokarin inganta namu na gida kamar yadda shugaban kasar Madagascar ya dage, ya bayar da goyon bayansa ga maganin kasarsa."

Dr Jawa ya ce ya yi kokarin gabatar da nasa maganin tare da goyon bayan gwamnatin Yobe domin yin gwaji don tabbatar da ingancinsa maganin.

Amma cewarsa, "kalubalen shi ne mai magani ne zai samo magani kuma shi zai fito da shi kuma ya ɗauki kuɗi ya kai a yi bincike. Sai ya zama ingantacce sannan gwamnati za ta shigo ciki."

"Za a yi binciken na Madagascar, amma ba ita Madagascar za ta biya kudin binciken ba. Me ya sa ba za a yi wa masu maganin gargajiya a Najeriya nasu binciken ba?"

"Ina jiran sakamakon maganin da na gabatar idan har an kammala binciken ingancinsa," in ji shi.

Ya kara da cewa a Najeriya akwai itatuwa da za su kawar da sanyi ta hanyar iska da alamomin da cutar korona ke nunawa.

"Kuma za su inganta jini da hana daskewar jini su hana zazzabi da ciwon kai da sauran alamomi da cutar ke nunawa."

Akwai sinadaran da ke aiki akan nau'in cutar da ake kira bairus, idan har muna da waɗannan ba sai an je mun nemi tazargade ba."

Wasu dai na diga alamar tambaya kan maganin gargajiya da Madagascar ta ce ta samar, Da me aka hada shi? yaya aka hada shi? ya dandanonsa yake?

Yayin da wasu ke ganin maganin duk da na gargajiya ne amma ba tsiro ba ne na Najeriya, dacinsa yana iya haifar da wata matsala.