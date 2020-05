338 new cases of #COVID19;



177-Lagos

64-Kano

21-FCT

16-Rivers

14-Plateau

11-Oyo

9-Katsina

4-Jigawa

4-Kaduna

3-Abia

3-Bauchi

3-Borno

2-Gombe

2-Akwa Ibom

2-Delta

1-Ondo

1-Kebbi

1-Sokoto



5959 cases of #COVID19 in Nigeria

Discharged: 1594

Deaths: 182 pic.twitter.com/1nC9HjskN3