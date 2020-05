226 new cases of #COVID19;



131-Lagos

25-Ogun

15-Plateau

11-Edo

7-Kaduna

6-Oyo

5-FCT

5-Adamawa

4-Jigawa

4-Ebonyi

4-Borno

3-Nasarawa

2-Bauchi

2-Gombe

1-Enugu

1-Bayelsa



6401 cases of #COVID19 in Nigeria

Discharged: 1734

Deaths: 192 pic.twitter.com/KJeNRAKFVG