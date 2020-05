Malaman Kaduna sun goyi bayan El-Rufai kan hana Sallar Idi

Amma daga baya da gwamnan ya yi musu bayani tare da wasu kwararrun likitoci kan illolin yin hakan, sai suka gane hukuncin da gwamnan ya yanke "akwai maslaha ga al'umma", in ji Malam Tukur.

"An gamsu a wurin kan cewa lallai matakan da ya dauka su ne suka fi wurin kare rayuka.

"Saboda ya nuna cewa an yi wata biyu kenan mutane kulle a gidaje, ana daf da abin ya wartsake kuma a ce an birkita abin, wata biyun da aka yi sun zama sun tafi a banza kenan," in ji Malam Tukur