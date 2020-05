229 new cases of #COVID19;



Lagos-90

Katsina-27

Imo-26

Kano-23

FCT-14

Plateau-12

Ogun-9

Delta-7

Borno-5

Rivers-5

Oyo-4

Gombe-3

Osun-2

Anambra-1

Bayelsa-1



8068 cases of #COVID19 in Nigeria

Discharged: 2311

Deaths: 233