Hakkin mallakar hoto Getty Images

Wasu 'yan fafutuka a Najeriya sun ce jagorancin hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa na buƙatar wani ƙwaƙƙwaran jigo da zai yi aiki da gaske, kuma ba za a yi amfani da shi wajen cin mutuncin 'yan adawa ba.

Suka ce shugaban hukumar na gaba sai kuma ya kasance wanda ba zai bar wasu shafaffu da mai ba saboda kusancinsu da gwamnati mai ci ko shugaban ƙasa.

Wannan na zuwa ne daidai lokacin da bayanai ke cewa Shugaba Muhammadu Buhari na laluben mutumin da zai nada a matsayin sabon shugaban hukumar EFCC, bayan dakatar da Ibrahim Magu.

Kwamared Auwal Musa Rafsanjani, babban jami'in kungiyar Transparency International a Najeriya, ya ce daya daga cikin manyan ƙalubalan da magajin Magu zai fuskanta shi ne farfado da martabar hukumar da wasu ke ganin ta zube a yanzu.

A ranar Talata ne gwamnati ta dakatar da Ibrahim Magu bayan wani kwamiti ya fara bincike a kan zargin nuƙu-nuƙu wajen bayyana kuɗaɗe da kadarorin da hukumar ta kwato daga hannun wasu jami`an gwamnati.

Masu fafutuka irinsu Rafsanjani na ganin cewa akwai ɗumbin ƙalubale a gaban duk wanda za a dauko don ya shugabanci hukumar bisa la'akari da abubuwan da suka faru.

'Bisa al`ada `yan sandan ne ake nadawa su shugabanci EFCC, amma 'yan fafutukar yaki da rashawa na ganin cewa lokaci ya yi da gwamnati za ta sake salo wajen zaɓar wanda zai shugabanci hukumar.

Hakkin mallakar hoto Kabiru Dakata Facebook Image caption Kabiru Dakata, shugaban kungiyar CAJA, mai rajin tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya

Kwamared Kabiru Dakata,na kungiyar CAJA, mai rajin tabbatar da shugabanci na gari, ya ce kamata ya yi gwamnati ta yi wa dokokin EFCC gyaran fuska, ta yadda za a samu damar sauya salo, maimakon takaita mukamin ga `yan sanda.

''Tun da bangaren yan sanda sun yi har sau hudu an ga inda suka yi nasara, an ga inda suka gaza to kamata ya yi a jarraba wasu masu damarar, wadanda suke ci ko wadanda suka yi ritaya''.

Ya jaddada bukatar yin duban tsanaki kan duk wanda za a dauko don ba shi shugabancin hukumar EFCC, jagorar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.

A cewarsa, matuƙar aka lura akwai matsala a lokacin da ya kwashe yana aiki, to kuwa bai cancanci a ba shi jagorancin hukumar ba.