Ahmed Aminu: An kama mahaifin da ya tsare ɗansa tsawon shekara uku a Kano

Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce an samu nasarar ceto wani matashi da aka tsare shi a cikin gidansu tsawon shekara uku ba tare da ba shi damar fita ba.

Tun da farko dai 'yan sanda sun bayyana cewa an tsare yaron tsawon shekaru bakwai, sai dai daga baya mahaifin matashin ya ce shekaru uku ne.

A cikin bidiyon an ga yadda wasu mutane suka ɗauke shi suka saka shi a cikin motar 'yan sanda aka tafi da shi, yayin da wasu mutanen ke tattauna wa da shi yana nuna alamun farin ciki.

'Mahaifinsa ne ya tsare shi a garejin mota'

Sanarwar ta ce daga nan sai tawagar runduar Operation Puff-Adder ta shiga lamarin. "An ceto mutumin aka kuma garzaya da shi Asibitin Ƙwararru na Murtala Muhammed Kano inda aka kwantar da shi. Kuma tuni an kama baban nasa,'' in ji sanarwar.