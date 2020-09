Nepu da ‘Nehunci’ cikin shekara 70: Ina aka kwana da gwagwarmaya?

Wannan ma ƙ ala ce ta musamman daga ba ƙ onmu na mako: Sunusi Umar Sadiq, lauya kuma mai sharhi kan lamur r an yau da kullum da ke Kano , Najeriya .

A wani ƙaulin ma an ce sun yi zaman kafa wannan jam'iyya ne a gida mai lamba takwas, a Warri Street da ke cikin Sabon Garin Kano, a arewacin Najeriya.

A makon jiya wannan jam'iyya da matasan nan suka sanya mata suna NEPU tare da taken SAWABA, ta cika shekaru 70 cif da kafuwa.

Shekaru saba'in lokaci ne mai tsawo.

A cikin wadannan shekaru saba'in an sauya fasalin kasar inda aka kirkiri jahar Midwest a shekarar 1963; daga baya ma aka bar tsarin lardi-lardi aka koma tsarin jiha-jiha, farko a shekara ta 1967, inda aka samar da jihohi 12.

Sai kuma 1975 inda jihohin suka koma 19. A 1987 an kirkiri karin jihohi guda biyu suka zama jumullarsu 21.

Har wa yau a cikin waɗannan shekaru 70 an samu sauye-sauye ta fuskar tsarin mulki da ma salon gudanar da mulkin. Sojoji sun fatattaki farar hula.

An yi yaƙin basasa na tsawon watanni talatin, bayan aƙalar mulkin kasar ta yi ta kara-kaina a tsakanin sojoji ta hanyar juye-juyen mulki, an kara dawowa turbar mulkin farar hula tare da sauya tsarin mulkin kasar daga wanda aka gada daga Ingila na Firaiminista zuwa salon mulki na kasar Amurka mai tsarin shugaba mai cikakken iko.

Tsangwama da azaba

Wacce nasara aka samu? Ya aka yi aka samu wannan nasarar? A ina aka gaza? Me ya sa aka samu wannan gazawar? A wane hali ake ciki yanzu?

Zalunci da kama karya suna nan zagaye da mu cikin rayuwar mu ta yau da kullum. Babban tashin hankalin ma shi ne saɓanin yadda a baya ba daidai ba take a matsayinta na ba daidai ba, a halin yanzu mun yi nisan da har ma ba daidan ba ita ake yi wa kallon daidai.

Tsarin kananan hukumomi na ɗaya daga cikin wadannan abubuwa. An samar da kananan hukumomi dan su zamanto ma fi kusanci ga jama'a. To amma a yau babu komai ciki sai almundahana, wasoson dukiyar jama'a da babakere.

Hatta lamarin zaben shugabannin kananan hukumomin ya zama wasan yara. Wannan abu ne da kowa ya sani ba sai an faɗa ba.

A karshe dai an dawo zaɓen falle daya a shekarar 1959. Mata kuma sun fara jefa kuri'a a shekarar 1979.

Mallam Aminu Kano

Kuma wannan shi ne gaskiyar lamarin. A yau in ka ga ba abi dan siyasa ba to bai saki tsaba ba ne.

Domin kuwa kaza a kullum mai zuba tsaba take bi. Ya ishe ka misali cewa lokacin da shi Mallam Aminu ya fito takarar zuwa majalisar taraiya ai abin da ake cewa shi ne:

Saboda haka duk abubuwan da NEPU ta yi gwagwarmaya kan su suna nan tare da mu har zuwa wannan lokaci. Illa iyaka sun sauya kama. Duk da cewa yanzu Turawan mulki sun tafi to amma fa har zuwa wannan lokaci tattalin arzikinmu a hannunsu yake.

Duk da cewa an karbe duk wani iko daga sarakunan gargajiya to amma fa har yanzu akwai kashin dankali, danniya da kama karya.

Mafitarka kawai shi ne me ka ke da shi me kuma za ka bayar. Ana kashewa ana daukewa har ma a ɓatar da mutum ba tare da an yi wani abu akai ba.