Gwamna Tambuwal ya shaida wa BBC inda ake kai kudaden da ake cirewa daga albashin ma'aikatan Sokoto

Umar Abdullahi ya ce: "Sanin kowa ne an kafa wani kwamiti, wanda mai girma gwamna ya kafa da kansa, ana debe wa ma'aikatn Sokoto kudi daga cikin albashinsu a kan cewa za a ciyar da ilimi gaba. Yau tsawon shekara hudu da watanni, wannan kwamiti ba wani aiki da ya yi a jihar Sokoto, babu wata makaranta a jihar Sokoto da take da isassun kujeru ko kayan aiki, ba a kula da dalibai…An ce kudaden suna hannun wani, amma gwamna shi ke da hakkin yi wa al'ummar jihar Sokoto bayani kan inda dukiyarsu take".