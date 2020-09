Me yasa mata ke damuwa da tsufan su a wajen aiki?

Bonnie Marcus ta kafa wata gidauniya a Santa Barbara na California, da ke horar da mata kan yadda za su cimma burikansu na aiki da ɗaukan nauyin wani shirin podcast mai taken "Badass Women" kan mata a kowanne irin shekaru. Ta ce yayinda shekarun mata ke karuwa, suna tsunduma cikin manyan ƙalubale na wariyar shekaru da jinsi.

Tricia Cusden wacce ta samar da "Look Fabulous Forever," gidan kwalliyar da ke gyara mata masu shekaru. "Shekaruna 72 kuma aikin da nake a yanzu yafi wanda nayi a baya," a cewarta. "Shekaru na sun kasance ribar da nake alfahari da ita wajen cimma burikana," kamar yadda ta jadada.

Ya yi kuskure. Shafin Youtube din Tricia, wadda take wallafa abubuwanta a kullum, milyoyin mutane ke kallo. Sannan tawagarta "Look Fabulous Forever" ta mutum 10 na sake karbar odar mutane sama da tunani.

Tricia ta kasance macen da ta ja hankali sosai a duniya, mata masu shekaru ƙalubalen su bai tsaya kaɗai a wurin aiki ba, domin an fi bai wa maza fifiko ko da sun haura su a shekaru a cewar binciken wata kungiyar tsofi ta Amurka .

New Zealand ta kasance kasar da a yanzu ake ganin na damawa da mata a kowanne fani na rayuwa, daga bangaren kamfanoni da siyasa, kasar da a yanzu ke karkashin mulkin mace, Firaminista, Jacinda Ardern, tun 2017.

Dr Karina Sumeo ta ce New Zealand na da manyan mata dake jagoranci a fannin tattalin arziki

"Mun yi sa'a a nan," a cewar Saunoamaali'i Dr Karanina Sumeo, kwamishinar daidaito a New Zealand. "Idan na kalli fannin sana'o'i, muna da manyan shugabanni, wadanda mata ne, rike da manyan mukamai.

"Kashi daya cikin 100 kacal na kudaden jari ne ke zuwa bangaren kamfanonin da mata zalla ke kafawa, sannan kashi 8% ke zuwa kamfanonin da mace ke cikin wanda suka kafata, "a cewar Ruth Saunders, marubuciyar littafin mata kan sana'o'i: The Secrets of Their Success.