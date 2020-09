Me ya sa mutane ke yin shafe-shafe don sauya launin fatarsu?

A karon farko mazauniyar New Zealand Harsharin Kaur ta ziyarci India, kasar kakaninta, ta kaɗu da matsin da ta fuskanci ana yi wa mutane na sauya launin fatarsu a ƙasar.

Allunan fina-finai na nuna alamomin cewa sai wadanda launin fatarsu ke da haske a mata da maza ne kawai za su iya samun shiga a masana'antar fina-finai. Tallan talabijin kan kayayyakin gyaran jiki na jaddada cewa yanayin haske jikin mace na da tasiri kan damar da take da ita ta samun aiki, miji ko farin ciki.

"Garnier da L'Oreal - kamfanonin da ban taɓa ganin suna tallata irin wadannan kayayyakin ba a New Zealand. Amma a India, talla abubuwan da ake ta yi kenan," a cewar Kaur, wanda ke da fitaccen shafin Instagram na T he Indian Feminist.

Wariya da bambancin launin fata

' Fari & abin so '

Wasu kamfanonin sun mayar da martani. Unilever, kamfanin mayukan kara hasken fata na Fair & Lovely, ya sanar da cewa duk mayukan gyaran fata da yake yi za su kasance dauke da kalmomi sauya hasken fata kamar "fairness", "whitening", and "lightening" za a cire su, sannan man zai sauya suna daga Fair & Lovely zuwa Glow & Lovely.

"Kalmar 'glow' ita kanta - abin da take nufi da tallan da take yi shekaru da dama [kan mata] na nufin farar fata. Fatan shi ne ana sake inganta hakan - kuma ina nace 'ingantawa' abin da nake nufi shi ne kawar da man."

Tallan hada aure

Wannan bincike ba abun mamaki ba ne. An fi mayar da hankali kan amare masu farar fata wajen hada su da maza a tallan da ake wallafawa a jaridu tsawon shekaru; ana nuna mata masu farar fata a talla a wani salo na janyo hankali maza masu bukatar mata.

Shafin na tambayar masu ra'ayi su bayyana irin kalar fatar da suke so kuma suna bai wa masu ra'ayi zabi da nau'ikan kalolin fatan da ake da su.

Da wani labarin ya isa ga wata kungiya a Facebook ta Mata Asia mazaunan arewacin Amurka, an kaddamar da korafi domin janyo hankali kan shafin shaadi.com.

Sauyin al'adu

Wani littafi da wata mata ruwa biyu, Khanna ta rubuta kwanan nan mai taken: Asian American Women on Skin Color and Colorism ya yi nazari kan tasiri da halin da mata suka shiga daga yankunan daban-daban da yanzu haka ke zama a Amurka