Police Reform: Mece ce dokar sauya fasalin aikin ƴan sandan Najeriya?

Ga bayanansa:

1. An ce an samar da yadda al'umma za ta sa hannu a cikin aikin ƴan sanda ta wurin ba da bayanan da zai kawo tsaro ga mutane. Da yadda al'umma za ta zama cikin duk wata harkar tsaro da ta same ta, kwanaki shugaban ƙasa ya amince da fitar da kudi biliyan 13 don aiwatar da wannan aiki.